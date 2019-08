Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 10 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 10 agosto 2019.

Cosa c’è in tv oggi? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 10 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Techetechetè”, dedicata a Tony Renis e Domenico Modugno. A seguire, la serie “Volare-la grande storia di Domenico Modugno”.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo, valida per la qualificazione Olimpica, Australia-Italia. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “Via dalla pazza folla”: Bathsebah Everdene è una ragazza di campagna, cresciuta dagli zii, che rifiuta la proposta di matrimonio del fittavolo benestante Gabriel Oak, che pur le piace, per non divenire proprietà di nessuno e resistere in un ideale d’indipendenza che per la società vittoriana non e’ certo la norma. Subito dopo, va in onda, in replica, “Amore criminale”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Una vita”, seguita da “Festivalbar Story 3”.

Su Canale 5 va in onda il film “Una moglie bellissima”: Mariano, fruttarolo in un paesino della toscana è sposato con Miranda una bellissima donna. Un giorno al mercato Miranda viene notata da un fotografo che le propone di fare un calendario. A seguire, il film “Loro chi”.

Su Italia 1 va in onda il film “Ritorno al futuro III”: 1955: mentre stanno cercando di recuperare la macchina del tempo, il giovane Marty McFly scopre la tomba sulla cui lapide è ricordata la data di morte di Doc, avvenuta il 7 settembre 1885. Per evitare il funesto evento, Marty decide di tornare indietro fino all’Ottocento, dove Doc si è stabilito e vive più o meno felice, innamorato della bella Clara. Doc si è però inimicato il fuorilegge Mad Dog, cosi’ Marty decide di farsi passare per un pistolero e affrontare i banditi. In seconda serata, il film “Swarm 2 – Nel cuore della giungla”.

Su La 7 va in onda il film “The Women”: la vita di un gruppo di donne dell’alta società, impegnate a trascorrere le loro giornate nei centri estetici e in battute di shopping selvaggi, viene attraversata da una serie di sconvolgimenti quando una di loro, la dolce Mary Haines, scopre il tradimento del marito con la più giovane e avvenente Crystal Allen. Subito dopo, il film “Amare per sempre”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il documentario “Le confessioni di Charles Manson”.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 10 agosto 2019

Rai 1

20:35 Techetechetè

22:30 Volare-la grande storia di Domenico Modugno (miniserie)

Rai 2

21:20 Australi-Italia (pallavolo)

23:30 Bull

Rai 3

21:20 Via dalla pazza folla (film)

23:30 Amore criminale

Rete 4

21:20 Una vita

23:30 Festivalbar Story 3

Canale 5

21:20 Una moglie bellissima (film)

23:30 Loro chi (film)

Italia 1

21:20 Ritorno al futuro III (film)

23:30 Swarm 2 – Nel cuore della giungla

La 7

21:20 The Women (film)

23:30 Amare per sempre (film)

Maria Rita Gagliardi