Incredibile storia dall’Inghilterra: sposa nel panico, matrimonio rovinato da un attacco di diarrea

Una storia di un matrimonio da incubo arriva dall’Inghilterra: un attacco fulminante di diarrea ha sporcato il vestito da 12mila dollari della sposa rovinandole il giorno più bello della sua vita.

Una donna appartenente a una famiglia facoltosa è stata vittima di qualcosa di inusuale nel giorno del proprio matrimonio: un attacco di diarrea lo ha colta durante il matrimonio rovinando il giorno più bello della sua vita. La storia arriva dall’Inghilterra, e a raccontarla è una wedding planner (rimasta anonima) su ‘Reddit’. La notizia è stata riportata anche dal ‘Sun’.

La donna per celebrare il proprio matrimonio non aveva badato a spese, ma il malore ha rovinato il suo vestito da sposa da 12mila dollari. Panico, pianti e imbarazzo fra gli invitati.

Inghilterra, sposa ha un attacco di diarrea: vestito e matrimonio rovinato

Questo il racconto della wedding planner sull’episodio tragicomico: “La sposa era molto capricciosa, aveva preteso come location per le nozze un paesaggio rurale e la cerimonia si è svolta in un fienile antico nella proprietà di famiglia in campagna. Non era semplice organizzare quella cerimonia, c’era poco spazio e soprattutto non c’era la luce né l’acqua corrente. Con tanta fatica, eravamo riusciti a organizzare il tutto, fino al fatidico sì. Poi l’imprevisto: il marito aveva iniziato a notare un odore strano, lei se l’era fatta dentro il vestito da sposa. Per fortuna avevamo portato con noi dei bagni chimici, quindi lei si è assentata per circa un’ora, mentre cercavamo di darle delle medicine e provavamo a pulirle il vestito. Mi sono ritrovata a pulire con un tubo una sposa nuda e in lacrime, mentre riflettevo su ogni decisione che mi ha portato a scegliere questa vita. Le foto comunque sono venute bene, le hanno anche pubblicate su una rivista: in fondo, non si sentiva l’odore…”.