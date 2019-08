Terribile incidente sull’A2, auto contro guardrail: due morti e due feriti

Qualche ora fa sul tratto autostradale tra Eboli e Campagna si è verificato un terribile incidente. Lo scontro avvenuto sulla cosiddetta “Autostrada del Mediterraneo” è stato fatale a due persone, mentre altre due sono rimaste ferite. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente sull’A2.

Incidente sull’A2: perdono la vita due persone

Le autorità, come scrive l’occhio di Salerno, stanno lavorando per ricostruire l’ancora poco chiara dinamica dell’incidente. Si ipotizza che il conducente di un’automobile abbia perso il controllo della sua auto che l’ha portato dritto a schiantarsi nel guardrail.

Dopo il primo impatto due persone hanno perso la vita !mentre altre due coinvolte, sono rimaste gravemente ferite. La tragedia si è consumata all’altezza del km 39,600 in direzione Sud (Villa San Giovanni).

Trattato chiuso al traffico

Per consentire il buon e tempestivo intervento delle autorità il tratto è stato chiuso al traffico, per cui i vacanzieri in viaggio risultano bloccati sul tratto. Ad intervenire sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e le ambulanze del 118.

Padre e figlio perdono la vita

Perdono la vita nell’incidente due siciliani, padre e figlio. Invece le altre due persone coinvolte versano in condizioni critiche. Una di queste è il secondo figlio dell’uomo, che si trovava sul sedile posteriore del veicolo. La prognosi è riservata.