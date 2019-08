Distrugge auto in sosta, poi si accascia a terra per un malore e muore. Chiesa l’autopsia sul corpo

Un uomo di 37 anni è morto a Pregnana Milanese in seguito a un malore che lo ha colpito mentre compiva atti di vandalismo contro alcune macchine parcheggiate. La Polizia indaga

Un comportamento inspiegabile culminato in un decesso improvviso. Questo è quello che è successo ieri pomeriggio a un uomo marocchino di 37 anni in quel di Pregnana Milanese (Milano). L’uomo, residente regolarmente in Italia, dopo aver acquistato un succo di frutta presso il bancone di un hotel, è uscito in strada senza consumare la sua bevanda. In quel momento, pare in preda di un raptus scatenato non si sa da cosa, ha iniziato a colpire e a danneggiare le macchine che si trovavano lì in sosta. Dopo qualche minuto si è accasciato al suolo, vittima di un malore: per lui inutile ogni tentativo di soccorso. La Polizia sta ora indagando sulla morte del 37enne e sul suo corpo verrà effettuata l’autopsia.

Distrugge auto in sosta, poi si accascia a terra per un malore e muore: il racconto da Pregnana Milanese

Un uomo marocchino di 37 anni, le cui generalità non ci sono note, è morto a causa di un malore che lo ha colpito in strada, a Pregnana Milanese. A dare rilevanza a questa notizia il particolare comportamento tenuto dall’uomo prima di sentirsi male. Presentatosi in stato di agitazione presso il bancone di un hotel sito in Via Nazario Sauro, l’uomo ha chiesto di poter bere un succo di frutta. Ricevuta la bevanda, che è rimasta intatta perché il 37enne non l’ha bevuta, l’uomo ha deciso di uscire in strada per dare sfogo a un probabile raptus che lo aveva colto. Così, dopo aver colpito e danneggiato qualche auto in sosta, per motivi sconosciuti, il 37enne si è accasciato a terra ed morto a causa di un malore. I soccorsi sono intervenuti con tempestività. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, giunto in arresto cardiocircolatorio all’Ospedale di Rho, è stato dichiarato morto dai medici che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Distrugge auto in sosta, poi si accascia a terra per un malore e muore, il Tribunale dispone l’autopsia

Come riporta anche Today, su questi fatti accaduti a Pregnana Milanese stanno ora indagando i Carabinieri. Il Tribunale ha disposto l’autopsia sul 37enne di origine marocchine. L’esame stabilirà con esattezza le cause del decesso dell’uomo. Secondo quanto detto dai Carabinieri, l’uomo non presentava segni di violenza sul corpo e quindi pare non abbia litigato violentemente con nessuno prima di essere colto da quel raptus. La moglie del 37enne non ha parlato dell’esistenza di situazioni particolari che possano riguardare il marito.

Maria Mento