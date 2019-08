Al Bano e Romina Power di nuovo nonni: è nata Cassia, figlia di Cristel Carrisi

Al Bano e Romina Power sono nonni per la seconda volta. Cristel Carrisi ha dato alla luce la secondogenita Cassia.

Fiocco rosa in casa Carrisi. Al Bano e Romina Power sono diventati nonni per la seconda volta. Cristel Carrisi, terzogenita dello storico duo canoro, ha dato alla luce una bella femminuccia, dopo l’arrivo di Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018. Cristel, sposata con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic dal 2016, ha deciso, insieme al marito, di chiamare la piccolina Cassia. La bambina, nata in una clinica in Croazia, gode di ottima salute.

L’annuncio di Romina Power su Instagram

L’annuncio dell’arrivo della cicogna è stato dato da Romina Power su Instagram. La cantante, in vista del parto della figlia, ha deciso di raggiungerla in Croazia, mentre Al Bano, per motivi lavorativi, non ha potuto essere presente al lieto evento. Nel post, condiviso da Romina sui social, è presente una foto che ritrae la manina della piccola Cassia ed una didascalia che recita:

“Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita…”.

Auguri a mamma e papà!

Maria Rita Gagliardi