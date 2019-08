Al Bano rivela: “È Romina che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carrisi”

Al Bano rivela, in esclusiva, il motivo del divorzio da Romina Power.

Solo qualche ora fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della nascita della piccola Cassia, figlia di Cristel Carrisi e nipote di Al Bano Carrisi e Romina Power. In attesa di vedere la piccolina (al contrario di Romina che è in Croazia da diverse settimane, Al Bano non ha potuto raggiungere la figlia per impegni professionali), il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato una nuova importante dichiarazione, riguardante la fine del matrimonio con Romina Power.

La confessione di Al Bano

I due si sono allontanati dopo qualche mese la scomparsa della loro primogenita Ylenia Carrisi. Ylenia, come ben ricorderete, nel 1993 ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in vacanza a New Orleans e da allora non è stata più trovata. I soliti bene informati avevano dichiarato che proprio la scomparsa della figlia fosse stata la causa principale della separazione della coppia. In esclusiva, Al Bano, in una recente intervista, ha, invece, spiegato:

“È Romina che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carrisi. Prima di allora nella mia famiglia non si sapeva cosa significasse la parola divorzio. È lì che è uscita l’americana che è in lei. Forse anche l’amata Cellino a lei stava stretta”.

Da allora, dopo un lungo periodo di maretta, durante il quale si sono scambiati vicendevoli accuse, i due hanno ripreso i rapporti, tanto da decidere di tornare a calcare insieme i palchi più importanti di tutto il mondo. Cosa farà Romina, dopo questa dichiarazione shock? Dirà, a sua volta, qualcosa?

Maria Rita Gagliardi