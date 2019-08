La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 12/08/2019 al 18/08/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi di Mezzogiorno in Famiglia, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per il Toro

Toro. La settimana in arrivo ti consiglia cautela nei sentimenti. Vero che non devi più pensare alle storie del passato, ma è anche vero che le nuove relazioni saranno altalenanti: si muoveranno tra forti passioni e grandi contrasti. Vuoi vivere un’avventura? Puoi farlo purché tu non faccia promesse all’altra persona. Se invece ti piace una persona che non sembra interessata a te dovrai aspettare fino a fine mese per sperare di destare il suo interesse. Nell’ambito del lavoro, da settembre per te parte la rinascita. Adesso, però, sei sotto pressione e le indecisioni che ti attanagliano peseranno di più verso metà agosto. Devi rilassarti, soprattutto il prossimo giovedì.

Quattro stelle per Ariete, Gemelli e Cancro

Ariete. Settimana importante, per te, quella che sta per aprirsi. Mi raccomando, utilizza la tua accortezza: potresti ricevere una buona notizia. Un progetto si avvierà alla fine del mese ma dovrai ridimensionarlo rispetto all’idea iniziale. In amore, Venere è dalla tua parte e potrebbe regalarti degli incontri inaspettati, specialmente dopo mercoledì. Ami una persona che però è lontana o che, oppure, devi fare in modo si riavvicini a te. Ti ricordo che a te piace la lotta, ma che quando questa è eccessiva non porta a nulla di buono. Giornata di Ferragosto piacevole, e per qualche Ariete anche intrigante. Settimana fortunata, con disagi solo lunedì e martedì;

Gemelli. La tua situazione sentimentale, in questa nuova settimana, fiorisce a nuova vita. Torni in pista e potrai vivere una bella emozione che ti potrebbe consentire di dimenticare qualche delusione passata. Rapporti interessanti con Bilancia e Acquario, anche se è con il Leone che potrai vivere una dose doppia di sensualità. Fai attenzione soltanto nella giornata di sabato. Sul lavoro, Giove in opposizione ti frena un po’: passato il momento otterrai ciò che più desideri. Qualche risorsa in più dovrebbe arrivare grazie al transito di Mercurio, ma è il caso comunque di fare attenzione alle spese. Sei in recupero ma ancora non perfettamente stabile emotivamente parlando;

Cancro. Nonostante ci sia molto ancora da fare, finalmente puoi cominciare a fare progetti per il tuo futuro. Venerdì potresti avere dei contatti o stipulare accordi interessanti. In amore, se sei in una coppia stabile potresti essere avvinto dalla noia: cerca di bandirla con qualche trovata. Proprio per questo, forse, qualche Cancretto potrebbe trovare sfogo con un tradimento, ma non è la strada giusta- ovviamente- per tenere in piedi un amore. Fai una dichiarazione d’amore? Forse vuoi convincerti di essere realmente innamorato. Tensioni nelle giornate di lunedì e martedì.

Cinque stelle per Leone, Vergine, Bilancia Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leone. Come al solito, in amore il Leone rischia di sembrare superbo e di non concedersi pensando di essere sprecato o non adeguato nei confronti di un legame. Il consiglio è quello di non rovinare in questo modo la settimana che sta arrivando, né con inutili riflessioni sul passato. Domenica avrai una bella occasione da sfruttare. Dal punto di vista lavorativo, la settimana ti aiuta a produrre, ma dovrai stare attento. Contieniti e non fare il passo più lungo della gamba. Rimani comunque in sella: le stelle danno spazio ai progetti. Da venerdì, soprattutto, avrai delle occasioni in più;

Vergine. Buone notizie sul fronte lavoro per la Vergine. Avrai la possibilità di fare incontri di un certo livello, con un capo o una persona influente ad esempio, oppure ti viene riconosciuto il fatto di aver lavorato bene nel passato con una buona occasione da cogliere. Occasioni maggiori nella giornata di domenica saranno portate dal transito di Marte nel segno. Anche lunedì e martedì saranno delle buone giornate per accogliere le novità. In amore, potrebbero esserci dei problemi tra sabato e domenica perché tu adesso sei estremamente critico nei confronti di una persona. Vorresti mettere in ordine la tua vita e proprio per questo devi avere le idee chiare su ciò che il tuo cuore desidera. Le stelle offrono occasioni per consolidare unioni già stabili, come convivenze o matrimoni;

Bilancia. Prima parte della settimana che sarà inquieta in amore. Forse sei in polemica con una persona, e non escludo che si tratti di un partner del passato. Usa prudenza nei nuovi rapporti. In generale, le stelle consigliano di non fare il passo più lungo della gamba. Anche i rapporti di lunga data potrebbero essere messi a dura prova dalla noia. Note positive, invece, per quanto riguarda il fronte lavoro. Chi vuole cambiare un gruppo o la sua routine, finalmente, potrà farlo. Una novità arriverà tra poco. Da mercoledì possibili cambiamenti in vista. La Luna in ottimo aspetto ti aiuterà nella giornata di Ferragosto;

Scorpione. Rallentano un po’ le associazioni e le collaborazioni e questo è dovuto al fatto che le novità sul lavoro, per lo Scorpione, ci saranno ma non prima della prossima settimana. In questa settimana ti consiglio di non muoverti e di stare a guardare. Ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista emotivo. Crisi o ripensamenti in amore causati da delle stelle un po’ complicate. La settimana non è semplicissima. Forse non hai risentimento verso la persona che ami, però le stelle parlano di scelte non proprio azzeccate nell’ambito della vita familiare. La noia o la tensione intaccheranno anche la giornata di Ferragosto. Sabato e domenica la situazione andrà meglio grazie a delle intuizioni migliori che potresti avere;

Sagittario. Via assolutamente libera, per te, in amore. Grazie a Venere favorevole, oltre a numerosi altri pianeti, puoi fare come ti pare: vivere un’avventura o consolidare un rapporto già esistente. Il tuo destino è nelle tue mani. Devi fare chiarezza dentro di te per capire se vuoi un amore a tempo o un legame per la vita. Potresti innamorarti perdutamente di una persona conosciuta da poco. Recupero lavorativo in vista, con delle belle prospettive a metà settimana. Meglio le pianificazioni in vista dell’autunno. Stelle particolarmente favorevoli per gli studenti o per chi deve sostenere una prova. Un’ottima opportunità sta per arrivare;

Capricorno. Favoriti, sul lavoro, i progetti pratici in vista di settembre. Una buona idea potrà svilupparsi bene e avere un interessante epilogo. Si chiude una porta? Può darsi, ma ricorda che si aprirà un portone. L’amore può tornare protagonista. Le coppie che già sono stabili avranno ancora più stabilità. Si può superare anche una crisi che ha portato a una separazione, guardando al futuro. Lunedì e martedì sono le giornate migliori da questo punto di vista. Domenica invece sarà la giornata migliore per far sentire la tua voce. Le stelle, per te, saranno ancora più belle a fine mese;

Acquario. Dubbi e riflessioni possono portarti problemi in amore, anche se hai già una storia da tempo. Le tue risorse sentimentali sembrano esaurite. Gli Acquario hanno paura di perdere la loro libertà e quindi non sanno cosa fare in amore: se vivere un sentimento a distanza o da vicino, magari con una convivenza. I cambiamenti, sul lavoro, per te non sono facili da gestire. Sei preda dell’instabilità. Senza contare che ultimamente hai avuto troppe spese: fai attenzione a qualche altra spesa imprevista. Non strapazzarti troppo a Ferragosto;

Pesci. Potrai avere dei progetti da lanciare verso la fine dell’anno, ma devi sempre mettere a posto una situazione legale, finanziaria che non va o devi richiedere dei permessi. Sul lavoro comunque hai buone opportunità e anche una piccola riconferma. Le storie d’amore che sono nate a luglio stanno continuando. Hai dimenticato un amore passato, ma soltanto parzialmente. Tu sei un segno molto legato al passato e per te non è facile dimenticare. Tu hai bisogno di conferme quotidiane, quindi mi appello a chi sta con una persona dei Pesci: non fatele mancare al vostro partner, anche se state insieme da anni. Le giornate del fine settimana sono le migliori: concentra i tuoi impegni proprio in quei frangenti.

Maria Mento