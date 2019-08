Gravissimo incidente, la mamma perde il controllo dell’auto: morto un 13enne

E’ morto a causa delle gravi ferite un 13enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale provocato dalla madre che avrebbe perso il controllo dell’auto

Aveva solo 13 anni ed è morto in un gravissimo incidente stradale. E’ accaduto nel pomeriggio dell’11 agosto a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo: secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe perso il controllo in via Ambovo andando a finire nel canale che scorre adiacente al tratto stradale. Il veicolo era guidato da una donna, madre del 13enne, a bordo insieme al padre. Un impatto tremendo risultato fatale proprio per il ragazzino, che si trovava sul sedile posteriore e che è morto poco dopo lo schianto; i soccorritori sono giunti in loco rapidamente ma nulla hanno potuto fare per rianimarlo, troppo gravi le ferite riportate.

I genitori del 13enne sono sotto shock

I genitori, sotto shock, hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati al pronto soccorso di Cuneo. Oltre all’ambulanza di base della CRI di Cuneo, è arrivato anche l’elisoccorso di Torino e con essi i vigili del Fuoco di Cuneo e le medicalizzate di Cuneo e di Borgo. Sul posto anche i carabinieri di Borgo San Dalmazzo per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti del caso atti a chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e capire quale sia stata l’esatta causa del sinistro stradale costato la vita ad un giovanissimo.