Nova Spivack e gli invertebrati mandati sulla luna: c’é vita sul nostro satellite?

Nel tentativo di creare un ‘”arca di Noè” o un “backup” per la Terra, organizzazione senza scopo di lucro La missione Arch ha inviato una biblioteca lunare, una pila di dischi delle dimensioni di un DVD che funge da archivio di 30 milioni di pagine di informazioni sul pianeta, fino alla luna. Insieme alla biblioteca, Arch Mission ha inviato nello spazio campioni di DNA umano e un carico utile di tardigradi disidratati. Gli invertebrati mandati sulla luna hanno dunque portato vita sul satellite.

Invertebrati sulla luna: ecco perché sono stati scelti i tardigradi

“Li abbiamo scelti perché sono speciali. Sono la forma di vita più dura che conosciamo. Possono sopravvivere praticamente a qualsiasi cataclisma planetario. Possono sopravvivere nel vuoto dello spazio, possono sopravvivere alle radiazioni”, ha spiegato Nova Spivack, co-fondatore di la Arch Mission Foundation.

I tardigradi hanno otto zampe con artigli all’estremità, un cervello e un sistema nervoso centrale e una faringe simile a una ventosa dietro la bocca, che può perforare il cibo.

La Missione ha messo le creature in uno stato di “animazione sospesa”, in cui il corpo si asciuga e il metabolismo rallenta fino allo 0,01% della sua velocità normale.

“In quello stato puoi successivamente reidratarli in un laboratorio e loro si sveglieranno e saranno di nuovo vivi”, ha spiegato Spivack.

Anche se gli animali non saranno in grado di riprodursi o muoversi nel loro stato disidratato, se reidratati potrebbero tornare in vita anni dopo. “Spesso non abbiamo la possibilità di sbarcare la vita sulla luna che abbiamo deciso di cogliere il giorno e inviarne un po ‘per il viaggio”, ha aggiunto Spivack.

C’è vita sulla luna?

L’obiettivo degli scienziati era quello di far resistere, come spiega TgCom24, i tardigradi fino ad un eventuale successivo recupero da parte di un essere umano in future missioni.

In laboratorio li avevano infatti racchiusi in una resina epossidica, con altre cellule umane e vegetali. Adesso si può solo aspettare. Già in passato era stato effettuato un tentativo di dare vita alla Luna, inviando dei germogli di cotone cinesi.

I ricercatori sperano che insieme ai tardigradi, la maggior parte delle informazioni della biblioteca lunare sia sopravvissuta all’impatto dell’incidente e potrebbe essere utilizzata per rigenerare la vita umana in milioni di anni.