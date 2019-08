Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 11 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 11 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 11 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Un marito di troppo”: una psicologa, resa popolare da una trasmissione radiofonica dove elargisce consigli soprattutto in materia di sentimenti, sta per sposarsi quando scopre, inaspettatamente, di essere già registrata all’anagrafe come coniugata. Il suo marito “accidentale” è un pompiere, apparentemente al suo opposto per stile di vita. Lei lo contatta per spiegargli l’accaduto e per chiedergli di aiutarla a sistemare il disguido, ma dall’incontro nascono subito scintille destinate a fare divampare situazioni piuttosto incendiarie. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda la partita di pallavolo, valida per la qualificazione Olimpica, Serbia-Italia. A seguire, “La Domenica Sportiva Estate”.

Su Rai 3 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hudson e Rex”, seguito da una puntata, in replica, di “A raccontare comincia tu”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una puntata, in replica, del “Maurizio Costanzo Show”, seguita dal film “La supplente”.

Su Canale 5 va in onda il film “Cake”: Claire Simmons, un avvocato di successo,ha subito un incidente che l’ha costretta a vivere con i dolori delle sue cicatrici e ad assumere continuamente antidolorifici. Partecipa a un gruppo di sostegno per affrontare il dolore,in questo gruppo viene affascinata dal suicidio di una donna del suo stesso gruppo. Mentre scopre i dettagli del suicidio e sviluppa un rapporto toccante con il marito di Nina, è alle prese anche con la sua cruda tragedia personale. Subito dopo, va in onda una nuova puntata di “Hit Road Man”.

Su Italia 1 va in onda il film “Parto col folle”: Peter Highman, ipersensibile ed eccitabile architetto, e’ in trasferta ad Atlanta per lavoro. Per ritornare dalla moglie, che sta per partorire, è costretto ad accettare un passaggio dall’aspirante attore Ethan Tremblay, altrimenti non arriverà in tempo per assistere alla nascita del figlio. Inizia così un viaggio che si rivelerà naturalmente piuttosto agitato e pieno di sorprese. A seguire, il film “Welcome home Roscoe Jenkins”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, vi segnaliamo su Tv8 il grande calcio, con l’amichevole Roma-Real Madrid.

Maria Rita Gagliardi