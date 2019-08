Centro diurno in fiamme: muoiono cinque bambini tra i 10 mesi e gli 8 anni

Pennsylvania: tragico incendio in un centro diurno nella città di Erie (capoluogo dell’omonima contea, 100.000 abitanti) ha provocato la morte di cinque bambini.

Centro diurno in fiamme: incendio nel cuore della notte

I bambini coinvolti nell’incendio si trovavano al piano di sopra della casa a due piani quando verso l’una di notte le fiamme hanno iniziato a divorare l’edificio.

I bambini si trovavano lì in piena notte e pernottavano nella struttura in quanto i genitori sono lavoratori a tempo pieno, e l’asilo funzionava h24, come spiega anche il Giornale. Tra le vittime quattro fratellini tra i 10 mesi e gli 8 anni, due maschietti e due femminucce. Quest’ultima notizia trapelata ai media locali per l’urlo disperato della nonna.

Il quinto bambino morto tra le fiamme non è stato ancora identificato. Per cui ancora non si sa se appartenga alla famiglia che gestiva l’asilo o se fosse ospite della struttura.

La responsabile, Elaine Harris, è stata ricoverata in condizioni stabili. A chiamare i soccorsi, secondo i testimoni, è stato un ragazzo di 17 anni che ha allertato i vicini. Tempestivo è stato l’arrivo dei vigili del fuoco che grazie all’aiuto di alcune persone sul posto hanno portato in salvo molti bambini

Salvo un bambino di 12 anni

Un ragazzino di 12 anni si è salvato perché accorgendosi delle fiamme è sgattaiolato su in solaio ed è saltato dal tetto dello stabile.

I vigili stanno lavorando per capire le origini delle fiamme, anche se le prime ricostruzioni conducono il punto di sviluppo dell’incendio nel soggiorno. Tuttavia il fuoco ha preso così rapidamente ambedue i piani che i soccorsi non sono potuti intervenire al meglio.