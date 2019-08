Dramma sull’A2: giovane calciatore perde la vita in un incidente stradale

Dramma in autostrada, sull’A2. Un giovane calciatore perde la vita a soli vent’anni. Marco Caldraro è morto a seguito di un incidente.

Giovane calciatore perde la vita: chi era Marco

Marco era emblema del calcio in divisione eccellenza. Nelle prime ore del mattino, il ragazzo a bordo della sua auto Ha perso il controllo del mezzo. Si è schiantato contro il guardrail, a pochi Km da casa, sul tratto della Salerno-Reggio Calabria, presso lo svincolo di Montalto Uffugo, come riporta anche cn24tv.

Immediato è stato l’intervento della Polizia Stradale ma per il ragazzo non c’era nulla da fare. Ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Il corpo del giovane è adesso a disposizione delle autorità per tutti gli esami del caso.

Il cordoglio della squadra di calcio di Marco

Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone (squadra in cui giocava Marco), hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia dopo aver appreso quanto accaduto.

Il loro pensiero è rivolto a Marco, e lo vogliono ricordare nel suo splendore e nelle sue doti calcistiche che ha sempre messo a servizio della squadra durante tutta la sua permanenza a Crotone.