Meteo 13 agosto 2019 | Previsioni: stop all’afa sul Sud Italia da domani

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Italia divisa climaticamente in tre per la giornata del 13 agosto: nuvolosità e piogge al Nord, tempo soleggiato/nuvoloso al Centro e soleggiato al Sud sulla Sicilia. Domani dovrebbe terminare l’afa che da qualche giorno interessa il meridione, con punte di 40 gradi fatte registrare ad esempio in Sicilia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 13 agosto per il Nord: piogge sulla regioni orientale

Nord Italia che continua sempre a essere dominato dall’instabilità climatica. Al mattino, le piogge si concentreranno sulla zona occidentale, di confine, del Trentino. Piogge, nel pomeriggio, oltre che ancora su Trentino Alto-Adige, toccheranno Veneto e Friuli Venezia-Giulia orientale. I fenomeni piovaschi conosceranno uno stop in serata ma riprenderanno nelle ore notturne sulle stesse regioni. Il resto del Nord, nuvoloso per gran parte della giornata, conoscerà schiarite nella parte centro-occidentale sempre nelle stesse ore notturne.

Previsioni meteo 13 agosto per il Centro e la Sardegna: possibilità di pioggia sull’Appennino

Alcune zone di Sardegna Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio potranno essere caratterizzate da annuvolamenti in diminuzione al pomeriggio. La nuvolosità tornerà in serata, con miglioramenti a tarda notte. Ilmeteo.it segnala possibili temporali sull’Umbria e sull’Appennino marchigiano. Le zone non interessate da nuvolosità saranno ben soleggiate.

Previsioni meteo 13 agosto per il Sud e la Sicilia: domani stop all’afa

Il sud conoscerà temperature elevate, anche superiori ai 39°, a causa di un anticiclone che proprio in queste ore sta portando il caldo sahariano sul meridione. Entro domani, appunto, questa ondata di caldo dovrebbe esaurirsi. Basilicata e Calabria tirreniche ancora caratterizzate da annuvolamenti nel primo mattino e in serata.

Previsioni meteo 13 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in calo sul Nord-ovest, sull’Emilia, sulla Sardegna occidentale, sul Veneto del nord e sul Friuli Venezia Giulia. Saliranno, di poco, in bassa Toscana, Romagna, Puglia centrale e Basilicata. Le massime diminuiranno in Campania, sulla Sardegna, sulla Romagna, sul Triveneto, sulla Calabria e sulla Sicilia tirreniche e sulle regioni del Centro Italia. Saranno in rialzo altrove. Per quanto riguarda i mari, il Mare di Sardegna potrebbe divenire da molto mosso ad agitato, mentre il Mar Ligure, il Mar Tirreno, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia saranno da mossi a molto mossi. I venti di maestrale soffieranno più intensamente rispetto alle altre zone sulle Bocche di Bonifacio (Sardegna) e sul Tirreno. Rinforzi anche sulle regioni alpine ove è prevista pioggia. Venti a regime di brezza sul resto della penisola.

Maria Mento