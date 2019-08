Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 agosto 2019: lo Scorpione deve fare delle scelte, i viaggi sono favoriti per il Sagittario

Lunedì 12 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Si avvicina un periodo interessante. Io mi auguro che queste stelle portino molti interessi. Forse anche tu devi programmare un futuro diverso, più positivo. Certo è che non sei più dietro le quinte e questo può spaventare ma anche, direi, stuzzicare. Tutto quello che parte in questo periodo, ricordalo, è sperimentale, quindi c’è sempre questa visione del futuro un po’ appannata però l’importante è mettersi in gioco. In amore passioni che tornano;

Toro. Il Toro vive un periodo un po’ sottotono. Nulla di grave. Ho spiegato anche nelle ultime puntate che credo sia un momento di rigenerazione, quindi dico: non ci sono grandi novità ma quasi quasi tu non vuoi neanche viverle. Hai bisogno di ricaricare le pile, in vista poi della seconda metà del mese, di settembre, che ti vedranno protagonista. In questo momento però sono sbloccate eventuali questioni legali, contrattuali. Fino a Ferragosto massimo relax;

Gemelli. Per i Gemelli si apre una settimana di tensione ma anche liberatoria a livello emotivo. Dico solo che bisogna affacciarsi alla vita con un pochino più di serenità. Lo so che sei afflitto dal punto di vista lavorativo. In qualche caso economico, legale, ci sono stati dei problemi, però l’amore può ripagare di tante malefatte e soprattutto questa fase di agosto potrebbe essere utile per riallacciare un rapporto, mentre non è ideale però mettere in cantiere grandi cambiamenti. Anzi. I più inaspriti potrebbero pensare anche di chiudere una collaborazione o addirittura di aprire una vertenza;

Cancro. Il segno del Cancro deve decidere con chi stare. So che molti mi risponderanno “Io so benissimo cosa vorrei fare, ma ci sono delle persone che mi limitano il mio raggio di azione”; e qui dipende anche un po’ da quello che è nato di recente perché ricordiamolo– lo so, sono noioso!- Saturno in opposizione rappresenta spesso delle unioni che non valgono ed è da circa due anni che tu stai cercando di portare avanti progetti, situazioni, in un ambiente che non è tuo oppure lottando per mantenere le tue opinioni. La stanchezza si fa sentire. I più fortunati sono nel lavoro quelli che hanno appunto un lavoro dipendente, perché fanno quello che devono e poi non si espongono più. Mentre per quanto riguarda l’amore non escludo che ci siano particolari emozioni. Attento però a persone già legate. Non ripescare nel passato;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Queste stelle per il Leone sono veramente importanti. Posso dirlo? È tornato l’ago della bilancia a tuo favore, ne senso che se adesso c’è da prendere una decisione spetta a te, e questo da una parte è bella e dall’altra crea piccolo conflitti. Però una cosa è vera: quando il Leone decide di fare una scelta non ci pensa su due volte. Mercurio, Venere, Marte sono nel tuo segno. Giove è favorevole. Ora è difficile fermare i tuoi progetti. Passioni in corso;

Vergine. Stelle importanti per la Vergine e si avvicina anche un Ferragosto molto costruttivo. Poi se proprio devo dare un giudizio tecnico a queste stelle, sarà tra il 21 e 23 e nei giorni successivi che si parlerà ancora di lavoro, che si porteranno avanti delle opportunità. Buoni progetti da realizzare, da definire e l’autunno può portare anche un piccolo successo in amore. Chi è solo vuole stare solo, nel senso che non è che quando abbiamo buone stelle l’amore citofona l’amore, però se lo cerchiamo è più facile incontrarlo;

Bilancia. Si sente un po’ confuso il segno della Bilancia e probabilmente è anche un po’ avvilito, perché bisogna ripartire da zero. Certe questioni di lavoro vanno ridiscusse. Saturno dissonante, un po’ come per il segno del Cancro e dell’Ariete, ha rallentato tanti progetti e poi dona questo senso di insicurezza diffusa che può fare male. Ogni tanto tu cerchi di distrarti, e ci riesci pure perché sei un segno d’aria, però poi si torna alle piccole ansie e questo sarebbe da evitare;

Scorpione. Stelle importanti per uno Scorpione che ancora non ha ben capito cosa sta succedendo nell’ambito della sua vita privata e anche nell’ambito del lavoro. Io penso che, come per il Toro e in parte anche per l’Acquario, questo sia un periodo di riflessioni più che di azione. Ti nomino questi due segni perché se per caso hai a che fare con uno dei due devi stare attento. Le incomprensioni possono essere alte, oppure c’è una decisione da prendere che riguarda un lavoro magari da fare assieme, e a volte si è molto convinti e in altre giornate del tutto contrari. Qualche perplessità.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questo inizio di settimana importante potrebbe essere foriero di un viaggio, di una comunicazione. Tutti gli incontri che si fanno anche in altre città sono favorevoli. Venere, Marte e Giove favorevoli: e chi ti ferma più? Le esperienze che hai vissuto nelle ultime tre-quattro settimane, spero di viaggi e di contatto, hanno aperto la tua mente. Più frequenti meglio è. Più vedi gente più sei forte, più ti liberi da ossessione legate al quotidiano e più sei simpatico e convincente anche in amore;

Capricorno. Oggi si parte con la Luna nel segno del Capricorno e proprio il Capricorno ha una marcia in più. In questo periodo qualcuno pensa anche alle grandi novità da attuare già da fine agosto, in vista dell’autunno. Va detto che vanno controllate un pochino le spese. Comunque è un ottimo oroscopo per chi, potendo permetterselo, vuole acquistare qualcosa, mettere a posto alcune questioni riguardanti gli immobili. Alcuni soldi sono in ritardo. Ci vuole un po’ d’attenzione, ma alla fine- entro l’autunno- veramente c’è un grande impegno di queste stelle. E l’amore? Da aprile si naviga a vista e qui dipende anche da te: se sei pronto a cambiare, a perdonare, a rivoluzionare la tua vita;

Acquario. Apre una settimana veramente elettrica questa Luna, tanto più che giovedì ci sarà anche il pallido astro nel tuo segno, e quindi non volare troppo alto con la fantasia e cerca in questo momento di stare tranquillo perché sei indeciso. Un giorno sei convinto di una cosa, il giorno dopo non sei più convinto di nulla. E poi devi anche protestare per un piccolo sopruso, per qualcosa che non ti è stato consegnato, anche nelle piccole cose c’è una situazione di stallo. Finirà? Certo. La seconda parte di agosto è molto importante e migliore. Già dalla prossima settimana iniziano stelle migliori;

Pesci. Molto interessante questo periodo per i nati sotto il segno dei Pesci, però immaginiamo che tu fino a oggi abbia portato sulle spalle un grande peso: adesso devi scaricarlo, e chi è dentro a questo sacco che hai portato sulle tue spalle? Una persona? Un problema? Una situazione di lavoro? Qualcosa che comunque non riuscivi più a tollerare? Devi scaricarla, devi buttarla giù per correre libero e arrivare prima al traguardo, quando in autunno ci saranno delle prove. Momento ideale per fare delle scelte consistenti. Se poi vuoi un consiglio molto interessati le giornate di venerdì e sabato, anche per i sentimenti;

