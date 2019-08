Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi lunedì 12 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 11 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 11 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film cult “Sister Act”: cantante di un casinò diventa testimone di un omicidio, viene così nascosta dal programma protezione testimoni dentro un convento, dove farà finta di essere una suora. Presto, però, rivoluzionerà la vita delle sorelle, a causa della sua personalità irriverente. In seconda serata, il film “Insonnia d’amore”.

Su Ra 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five-O” e “The Blacklist”.

Su Rai 3 va in onda il film “Chi è senza colpa”: Bob Saginowski vive a Brooklyn e lavora come barman nel locale di suo cugino Marv, inserito nel giro del riciclaggio di denaro dei criminali locali. Bob è un tipo solitario che non si pone troppe domande, ma, dopo essersi imbattuto in un cucciolo di pittbull, abbandonato in cattive condizioni in un bidone dei rifiuti, ed essere entrato in contatto con Nadia, una donna misteriosa dal passato oscuro, si troverà coinvolto in prima persona in una faccenda che ha radici nel passato del quartiere dove tutti, parenti, amici e nemici, cercano di tirare avanti, ad ogni costo. A seguire, il film “Il medico di campagna”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Mr Crocodile Dundee”: una giornalista di New York deve intervistare un cacciatore di coccodrilli australiano che deciderà di seguirla in America. Subito dopo, va in onda un episodio della serie tv “Gone”.

Su Canale 5 va in onda un episodio della serie tv “The Fix”, seguito dalla miniserie, in replica “Il bosco”.

Su Italia 1 va in onda, in replica, la puntata speciale de “Le Iene Show”, dedicata al “caso David Rossi”. A seguire, la serie tv “The Sinner”.

Su La 7 va in onda il film “Vacanze romane”: la giovane principessa Anna si trova a trascorrere una vacanza con i genitori e il seguito a Roma. Un bel giorno, stanca delle cerimonie e del protocollo, se la svigna e prova a mescolarsi ai comuni mortali. Si innamora di un giornalista americano, Bradley, che la trova addormentata su un muretto e la porta a casa sua, ignaro della vera identità della ragazza. Lo scopre il giorno dopo dal giornale e, meditando un grosso scoop, si accorda con un amico fotografo per fare un servizio sulla faccenda. In seconda serata, il film “Lettera di una sconosciuta”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Agente 007 – Vivi e lascia morire”: giunge che tre agenti di Sua Maestà sono stati uccisi oltreoceano. Il giorno stesso, James Bond viene mandato in missione per indagare. Bond si sposta a Sainte Monique, un’isoletta nel Mar dei Caraibi, dove il dottor Kananga, alias Mister Big, ha impiantato la centrale di un enorme traffico di droga con cui soggiogare la popolazione bianca degli Stati Uniti. Manco a dirlo, dell’agente 007 si innamora la bella Solitaire, una veggente al soldo del malvagio Kananga, che lo aiuterà.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 12 agosto 2019

Rai 1

21:20 Sister Act (film)

23:30 Insonnia d’amore (film)

Rai 2

21:20 Hawaii Five-O

23:30 The Blacklist

Rai 3

21:20 Chi è senza colpa (film)

23:30 Il medico di campagna (film)

Rete 4

21:20 Mr Crocodile Dundee (film)

23:30 Gone

Canale 5

21:20 The Fix

23:30 Il bosco

Italia 1

21:20 Le Iene Show

23:30 The Sinner

La 7

21:20 Vacanze romane (film)

23:30 Lettera di una sconosciuta (film)

Maria Rita Gagliardi