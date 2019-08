Tragica parata: durante una esibizione militari precipitano nel vuoto

Tragico incidente durante la parata per la Feria de las Flores a Medellin: due militari appesi ad un elicottero durante l’esibizione finale sono precipitati nel vuoto e morti all’impatto.

Una giornata di festa si è tramutata in una tragedia per i cittadini di Medellin durante le celebrazioni annuali per la Feria de las Flores. Si tratta della principale celebrazione annuale della Colombia, equiparabile per importanza al Carnevale di Rio o all’Oktober Fest a Monaco di Baviera. Durante la festa vengono presentate ai cittadini parate di carri e spettacoli di vario genere e questa domenica si doveva concludere tutto alla grande con uno spettacolo aereo fornito dai militari colombiani.

Purtroppo, proprio durante lo spettacolo finale si è verificato un tragico incidente. Un elicottero stava sorvolando la parata con due militari appesi ad una corda che sostenevano la bandiera colombiana. Ad un tratto la corda si è staccata e i due militari sono precipitati nel vuoto senza possibilità di avere salva la vita.

Parata finisce in tragedia: aperta un’inchiesta sull’incidente

In un video apparso in rete è possibile vedere l’esatto momento in cui la corsa si stacca ed i due militari vengono catapultati nel vuoto. Sempre dal video è possibile sentire la reazione di terrore avuta dal pubblico che stava assistendo all’esibizione. I soccorsi sono giunti immediatamente dopo l’accaduto, ma per i due militari non c’è stato nulla da fare.

Le vittime sono Jesus Mosquera e Sebastian Gamboa Ricuarte, entrambi stanziati nella base di Rionegra in Antiochia. Sulla loro tragica morte è stata aperta un’inchiesta, ad annunciarlo è stato un portavoce della Aeronautica Colombiana con una comunicazione ufficiale: “Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità”.