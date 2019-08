Conferenza Stampa Matteo Renzi: “Chi rifiuta l’accordo accetti le conseguenze”

Durante la conferenza stampa indetta da Matteo Renzi, l’ex premier ha spiegato per quale motivo sostiene la necessità di creare un governo istituzionale.

Nella conferenza stampa indetta da Matteo Renzi sulla possibilità che si trovi un accordo tra i parlamentari per creare un governo istituzionale, l’ex premier ha spiegato il perché non vuole andare ad elezioni ad ottobre, ma preferirebbe creare un Governo di scopo per traghettare il Paese almeno fino al prossimo anno: “Non possiamo restare fermi ad aspettare. Non davanti ad un ministro dell’Interno che decide di fare andare in recessione l’Italia con l’aumento dell’Iva, che non dà spiegazioni sul suo rapporto con la Russia e che ha chiesto pieni poteri”.

La ricetta di Renzi per contrastare Salvini ed evitare la recessione

Per Matteo Renzi l’unico modo per contrastare Salvini e la Lega è quello di creare un governo di scopo. Questo permetterebbe di evitare le conseguenze di questa crisi indotta dalla scelta del Ministro dell’Interno di chiedere le elezioni anticipate: “Contro la deriva del papete c’è la democrazia parlamentare”. A suo dire, in base alle consultazioni tenute nelle scorse ore tra le varie parti politiche, ci sarebbero i presupposti per trovare un accordo.

L’accordo, spiega ancora Renzi, deve tenere conto di tutte le forze politiche in campo, ma dev’essere finalizzata esclusivamente ad evitare la recessione dell’Italia e salvare le casse dello Stato. Quindi sulla possibilità che l’accordo non venga raggiunto tuona: “Io non do alcuna scusa a chiunque neghi la possibilità di un accordo che oggi è possibile. La possibilità di cambiare c’è ed è oggi”.

In conclusione l’ex leader del PD chiede le dimissioni del Ministro dell’Interno e ne spiega il motivo: “Salvini ha deciso di imprimere una svolta alla politica italiana che è fallita. Ed ora che è fallita deve dimettersi… torni a bere cocktail in spiaggia”.