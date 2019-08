Flavio Briatore si mette in gioco in politica: “Nasce il Movimento del Fare” – VIDEO

Flavio Briatore si dà alla politica, l’imprenditore annuncia la nascita del Movimento del fare

Flavio Briatore ieri sul suo profilo Instagram ha svelato ai suoi tantissimi fan di essere pronto a mettersi in gioco in politica, ha infatti annunciato Il movimento del fare.

A tutti coloro che lo seguono e lo sostengono ha detto: “Nasce il Movimento del Fare. In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta.”

Briatore ha aggiunto: “Sarà formato da persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani: Imprenditori e professionisti di successo che insieme, con le loro idee e la loro visione, aiuteranno a far ripartire il Paese, creando lavoro e attirando gli investimenti”.

L’imprenditore ha concluso dicendo: “Io mi metto in gioco in prima persona e so di poter contare su tanti professionisti e imprenditori che condividono le mie idee e vogliono far parte del Movimento del Fare. Insieme, uniti, senza alcun interesse personale e tutti con un unico obiettivo: Salvare l’Italia, ci metteremo a disposizione e al lavoro per amore del nostro Paese. E lo faremo completamente gratis“.

Sara Fonte