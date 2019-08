Gianluca Vacchi risponde alle accuse di misoginia indossando i tacchi, per l’ennesima volta

Gianluca Vacchi decide di rispondere alle accuse di misoginia piovutegli in questi giorni con un video ironico in cui, vestito da donna, si fa sculacciare.

Nei giorni scorsi un video di Gianluca Vacchi in cui l’ereditiero si dilettava a sculacciare quattro modelle ha generato una bufera. In molti hanno trovato (noi compresi) il video di cattivo gusto, rintracciando nella coreografia utilizzata per il post Instagram un intento di sminuire la donna, ridotta a mero strumento di piacere, e una misoginia di fondo. La maggior parte degli utenti ha invece accolto con divertimento ed ironia il video, etichettandolo come l’ennesima stravaganza di Vacchi, un video sul quale farsi una risata e senza significati impliciti.

Gianluca Vacchi risponde alle critiche vestendosi da donna

Non è la prima volta che Vacchi si trova a doversi difendere dalle accuse di sessismo per i video che posta sulla propria pagina social e se in un primo momento rispondeva a tono, adesso preferisce utilizzare l’ironia. In risposta a chi lo ha ritenuto insensibile nei confronti delle donne e a chi ha trovato il suo comportamento misogino e offensivo, il ricco ereditiero ha deciso di girare un secondo video a parti invertite.

Le quattro modelle si presentano in abiti maschili, mentre lui porta un vestito fiorato da donna e delle scarpe col tacco. Questa volta sono le donne che lo sculacciano e poi si mettono a ballare al suo fianco. A maggiore dimostrazione che le critiche sono infondate, Gianluca scrive a commento del video: “Nella vita possiamo essere e fare ciò che vogliamo! Semplicemente sorridi e goditi la vita”.