Lorenzo Fragola insulta Matteo Salvini: “È incoerente, vergognoso e pericoloso”, la replica – VIDEO

Lorenzo Fragola si scaglia contro Matteo Salvini su Twitter, lui replica ma il cantante continua ad insultarlo

Nelle ultime ore si è parlato moltissimi del battibecco scoppiato tra Lorenzo Fragola e Matteo Salvini sui social.

Il cantante tramite un post su Twitter ha insultato Salvini scrivendo: “Savini mer*a”.

Dopo aver visto il post Matteo Salvini ha deciso di rispondere. Questo è ciò che ha detto: “Non piaccio al signor Fragola? Amen. Mi consolerò ascoltando altra musica. Ps. Lorenzo canta che ti passa.”

Poco dopo il cantante su Facebook ha spiegato il motivo della sua protesta contro Salvini. Tra le tante cose ha detto: “Volevo protestare contro un personaggio politico che ritengo personalmente incoerente, vergognoso e pericoloso. Ora non voglio fare la vittima di tutto quello che mi hanno scritto e vi giuro che in confronto merda è un complimento, perché sinceramente non mi interessa parlarne più se non interpellato.”

E ancora: “Mi hanno insegnato anche che quando ricopri certi ruoli hai delle responsabilità. Chi fa il ministro dovrebbe avere cura delle parole che sceglie di usare per non seminare odio e ricoprire con onore e responsabilità il suo ruolo.”

Lorenzo Fragola ha poi concluso dicendo: “Chi fa il cantautore dovrebbe avere cura di dire quello che pensa con libertà assoluta per permettere a chi lo segue di pensare a modo suo. L’unica cosa che voglio aggiungere è: NON STATE ZITTI! Incazzatevi perché vi prendono in giro, vi rubano il futuro giocando con false speranze e con le vostre paure pur di racimolare qualche voto. APRITE GLI OCCHI! E pestate qualche merda come l’ho pestata io (ma non me ne pento) che porta pure fortuna.”

Sara Fonte

