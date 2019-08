Meteo 14 agosto 2019 | Previsioni: stop all’afa sul Sud Italia da domani

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

14 agosto 2019: migliorano nettamente, per la giornata di domani, le condizioni climatiche del Nord Italia. Il sole tornerà a splendere, anche se Emilia-Romagna e Triveneto saranno ancora interessate dalle piogge. Da venerdì, quindi non appena passato il Ferragosto, arriverà l’Anticiclone delle Azzorre che regalerà delle temperature più miti, portando via l’afa che ha attanagliato il Centro e il Sud. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 14 agosto per il Nord: piogge su Emilia-Romagna e Triveneto

Domani il bel tempo tornerà ad affacciarsi sul Nord Italia. Non mancheranno zone che avranno cieli coperti, e anzi la nuvolosità sarà diffusa per tutto il giorno (e anche nelle ore serali) soprattutto sulle regioni più centrali e orientali. Al mattino le piogge colpiranno l’Emilia Romagna e il Triveneto, ma dovrebbe trattarsi di fenomeni temporaleschi dalla rapida risoluzione.

Previsioni meteo 14 agosto per il Centro e la Sardegna: possibilità di piogge sul versante adriatico

Bel tempo anche sulle regioni del Centro Italia che si affacciano sul lato tirrenico. Un po’ meno bella la situazione per le regioni che sono bagnate dal Mare Adriatico: qui ci saranno annuvolamenti che tenderanno ad aumentare in tarda mattinata. C’è la possibilità che fino al tardo pomeriggio si verifichino rovesci deboli o temporali, ad esempio sulla costa marchigiana.

Previsioni meteo 14 agosto per il Sud e la Sicilia: giù le temperature e stop al caldo afoso

Per la giornata di domani è previsto ancora bel tempo sul Sud Italia, anche se la Calabria tirrenica continuerà ad essere ancora “vittima” di annuvolamenti al mattino e in serata. Stessa situazione sui rilievi calabri, con possibilità di piogge o rovesci deboli. Già da ieri, comunque, l’anticiclone africano che ha causato il caldo afoso di questi giorni al centro-sud dovrebbe aver conosciuto uno stop definitivo dovuto all’influenza delle correnti più fresche in arrivo dal Nord Europa. Le temperature dovrebbero attestarsi sui 32-33° al Sud e sui 30-31° al Centro (fonte: ilmeteo.it).

Previsioni meteo 14 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature minime diminuiranno sulle regioni del Centro, sulle regioni del Nord (zone centro-orientali) e sulla Campania. Le massime caleranno sensibilmente su tutto il Paese, eccezion fatta per il Nord-ovest, dove rimarranno stazionarie. I venti saranno da moderati a forti, al mattino, sulle zone costiere dell’Adriatico. Miglioreranno, diminuendo, nel pomeriggio. Venti da moderati a forti anche su Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata: soffieranno da nord-ovest. I venti che soffiano da nord-est saranno moderati su Emilia-Romagna, centro-sud, e saranno in crescita sulle coste del Mar Adriatico. Il Mare di Sardegna e lo Stretto di Sicilia potranno passare da essere molto mossi ad agitati. Il Tirreno e il Canale di Sardegna saranno molto mossi. Il Mar Ligure, l’Adriatico e l’alto Mar Ionio saranno mossi, con possibilità di divenire molto mossi.

Maria Mento