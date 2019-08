Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 agosto 2019: il Toro e la Vergine si preparano a un momento di grande forza

Martedì 13 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi torna la Luna favorevole al segno zodiacale dell’Ariete che a volte ha la sensazione di sentirsi un po’ precario. Precario non tanto perché sta facendo delle cose che non valgono o perché non in grado di fare delle cose ma perché tutto è in forma sperimentale. Quindi, chi da poco ha rilevato un negozio, aperto un’attività, chi magari anche ha avuto nel passato delle situazioni vantaggiose e adesso si sente in attesa degli eventi, sente questa “precarietà” che potrebbe essere anche legata ai lavori da dipendenti perché anche se uno ha la sicurezza del posto fisso vorrebbe avere qualcosa in più. Importante questo periodo per l’amore perché abbiamo grandi stelle, quindi molti Ariete potrebbero innamorarsi all’improvviso, altri se hanno già un amore riconoscerlo. Le conferme sono importantissime. Poi nei prossimi giorni vi spiegherò perché. Diciamo che l’Ariete, almeno in amore, non vuole essere più precario;

Toro. Non sono i pochi i nati del Toro che devono affrontare un periodo di grande forza ma che si stanno anche per mettere in gioco nel lavoro. Se le prime due settimane di questo mese di agosto possono non essere state del tutto soddisfacenti, insomma non sarà possibile vincere tutte le sfide, dall’autunno partirà una stagione fantastica e quindi anche questa giornata tutto sommato- anche se non è molto vitale, magari sei stanco per un viaggio, per una situazione familiare piuttosto pressante- alla fine andrà bene e ci saranno delle buone opportunità. Devo chiederti, però, tra stasera e giovedì di fare lo stretto indispensabile.

Gemelli. Ottime stelle per i gemelli per l’amore, meno interessanti per il lavoro e i soldi , con delle buone prospettive autunnali. Questo è un po’ il riassunto di quello che sto spiegando già da diversi giorni. Comunque, se adesso c’è una persona che ti interessa dovresti farti avanti, soprattutto se si tratta di una persona di indole molto positiva, come piace a te: un Leone, un Ariete, qualcuno che ha il potere di svegliare la tua fantasia. Sì, perché sapete che i Gemelli che ci tengono all’aspetto fisico, come tutti, e vogliono anche avere un partner seduttivo e seducente a fianco, però poi guardano anche la testa, quindi se hai accanto una persona tanto bella con cui non puoi parlare è tutto inutile. Oggi e domani potresti avere un asso nella manica da giocare;

Cancro. Già alcuni nati sotto il segno del Cancro, negli ultimi mesi, hanno cercato di chiudere tutto quello che non funzionava. Sappiamo che Saturno opposto crea sempre dei piccoli disagi, però ora siamo arrivata a un dentro o fuori definitivo, quindi è un momento importante proprio per coloro che vogliono chiudere una situazione che non va più bene. C’è un po’ di tafferuglio nell’aria e addirittura anche qualche polemica in più. Chi ha iniziato da poco un’attività vede che sta andando avanti ma molto lentamente e in effetti ci saranno almeno 4-5 mesi di praticantato, di gavetta. In amore ci vuole un po’ di pazienza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questi giorni il Leone vive molte tensioni. Sappiamo che da qui a novembre alcuni progetti, collaborazioni, potrebbero chiudersi, ma è proprio questo il momento giusto per farti valere. Quindi lascia perdere tutte le situazioni che non ti interessano, cerca di non perdere tempo nei dettagli e vai avanti. Ferragosto potrebbe essere minacciato da inutili riflessioni o situazioni che possono creare problemi in amore o in famiglia, quindi saranno due giornate da vivere con un po’ più di prudenza;

Vergine. Posso dire che la Vergine sta iniziando un momento di grande forza di cui ho parlato anche nel mio libro del 2019, scritto più di un anno fa. Se voi pensate che in questi giorni abbiamo un oroscopo talmente forte, talmente importante che chi ha una bella storia la protegge e va avanti, chi non ce l’ha la trova e chi magari nell’ambito del lavoro ha avuto delle frustrazione più o meno le supera, eh insomma si può veramente dare spazio ea un periodo di grande ricostruzione o costruzione. Naturalmente, con tutti i limiti del caso perché molto dipende dall’attività che fai, dall’attività che hai però resta un periodo di grande fervore;

Bilancia. La Bilancia deve dimenticare un torto subito nel lavoro. C’è chi non può andare da altre parti e quindi recupera il recuperabile, e altri invece che devono rimettersi in piedi. Attenzione proprio nell’ambito dei contratti perché pare ci sia un braccio di ferro. In positivo, se tu chiedi di più, meriti di più e qualcuno cerca di non riconoscerti quello di cui avresti bisogno, e in negativo diciamo così, se si è chiusa una situazione di lavoro e stai aspettando novità. Gli studenti possono cercare nuovi riferimenti nello studio. In amore cielo molto più interessante rispetto a quello di luglio;

Scorpione. Non c’è nulla di più grave per una persona dello Scorpione che non sapere la verità. Quante volte ho detto che per lo Scorpione è meglio una triste verità che una grande bugia. Il problema è che di recente non hai avuto un grande rapporto con i soci, i collaboratori, e lo sanno in modo particolare quelli che hanno cambiato riferimenti o che stanno per cambiare riferimenti. Quindi, se un capo è variato, se hai un progetto di lavoro che si svolge altrove sei preoccupato, ma in questi giorni io guardo le stelle dell’autunno e dico “Ma perché sei così preoccupato, che abbiamo un grande questo cielo questo cielo di settembre ottobre e novembre?”. Però capisco che in questi giorni tu sia un po’ sotto tensione. Anche a Ferragosto prudenza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario pensa che questo sia davvero un periodo importante. Spesso per il Sagittario contano le esperienze fatte anche in altre città, quindi se adesso viaggi puoi vedere luoghi, puoi incontrare persone che ti fanno riflettere sul valore della vita e soprattutto ti fanno rendere conto che le cose che stai cerando in effetti non sono quelle che desideri. Una scelta di tipo spirituale, filosofica, è quella che il Sagittario si propone di fare. Metterti in gioco in questi giorni potrebbe essere importante. Attenzione a non vivere due storie contemporaneamente perché. In amore c’è addirittura troppo carico da parte di queste stelle, e chi è indeciso potrebbe tranquillamente trovare un’altra chance;

Capricorno. Queste tre giornate invitano il Capricorno alla cautela, soprattutto per ciò che concerne nuovi equilibri e una squadra da formare. Nuovo progetto con una grande vittoria autunnale. Ripeto ancora che il tuo è uno dei segni più forti in vista dell’autunno. Dipende sempre da dove parti: se hai 10 ottieni 50, se hai già 50 ottieni 100. Non fare errori madornali. Il primo che il Capricorno compie di solito è quello di pensare di avere sempre e comunque ragione e di non ascoltare nessuno. In amore calma piatta anche perché ti interessano proprio le vicende pratiche;

Acquario. L’Acquario ha bisogno di libertà, ha bisogno di tranquillità e la troverà nella seconda parte del mese di agosto. Queste giornate sono un po’ tese perché non vorresti fare delle cose che, invece, per destino dovrai fare o quantomeno vorresti che rendessero qualcosa in più. In amore attento a non sbagliare. Attorno a Ferragosto qualche tensione. Se devi fare una proposta per un acquisto aspetta il 20;

Pesci. Settimana da godere a pieno. Spero che tu sia in vacanza, abbia attorno persone carine in attesa di questo trionfo, di questa grande opportunità che arriva in autunno. Venerdì e sabato saranno delle giornate utili per le relazioni sociali e dalla prossima settimana invece comincia qualche piccola problematica, ma solo perché devi rimettere in discussione tutto, anche nell’ambito del lavoro. Io credo che quest’anno molti nati Pesci faranno le vacanze un p’ più brevi perché già dal 20-21 bisognerà ricucire uno strappo, riprendere le redini della vita professionale in mano. Lo dico in particolare a chi ha delle responsabilità o lavora appunto in proprio. In amore attenzione alla gelosia.

Maria Mento