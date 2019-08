Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi martedì 13 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 13 agosto 2019.

Cosa c’è in tv stasera? Ecco, per voi, la programmazione di oggi, martedì 13 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Grand Tour Rai”. In seconda serata, il festival “Tulipani di Seta Nera 2019”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Hawaii Five-O”, seguita da una nuova puntata di “Diario della Motocicletta Viaggia, scopri, condividi”.

Su Rai 3 va in onda il film “La guerra dei Roses”: battibecco dopo battibecco la coppia perfetta arriva fino al divorzio. Peccato che nessuno dei due ha intenzione di cedere all’altro la favolosa casa. Costretti a vivere sotto lo stesso tetto le liti si faranno sempre più furibonde. A seguire, l’inchiesta “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film cult “Lo squalo”: la cittadina di Amity, situata su un’isoletta dell’oceano atlantico, deve al turismo la sua prosperità. Una sera, una ragazza viene dilaniata da uno squalo enorme. Davanti alla denuncia del fatto, lo sceriffo Martin vorrebbe far sospendere le balneazioni, ma si trova di fronte l’opposizione del sindaco, preoccupato per gli inconvenienti economici di una tale decisione. Il mostro, però, colpisce ancora. Martin organizza una squadra con l’anziano pescatore Quint e con l’oceanologo Matt Hooper. Subito dopo, il film “All is Lost – Tutto e’ perduto”.

Su Canale 5 va in onda la serie tv “Spirito libero”, seguita dal film “Rosamunde Pilcher-Tango argentino”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Fire” e “Letal Wheapon”.

Su La 7 va in onda il film “The Truman Show”: ogni secondo di ogni giorno che passa Truman è, a sua insaputa, il protagonista della soap opera documentaristica più lunga e seguita della televisione. Seaheaven, la cittadina dove Truman abita e’ in realtà un gigantesco teatro di posa dove amici e parenti sono tutti attori pagati che recitano la loro parte. Tutto va avanti fino al giorno in cui Truman comincia a sospettare qualcosa. A seguire, il film “Uno strano scherzo del destino”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo il film “Ip Man 3”: quando una banda di brutali gangster al servizio di un bieco imprenditore mette in atto i propri violenti piani di conquista della città, il maestro Ip e’ costretto a prendere una posizione e a combattere in nome del bene collettivo.

