Calciomercato Brescia, Balotelli sempre più vicino: ripartire da casa per convincere Mancini

Nonostante la suggestiva ipotesi brasiliana (ancor più suggestiva se si pensa che si sarebbe potuto vedere un “derby italiano” in Copa Libertadores contro il Boca Juniors di Daniele De Rossi), Mario Balotelli pare destinato al ritorno in Italia, dopo la parentesi francese fra Nizza e Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Mario Balotelli sarebbe sempre più vicino al Brescia di Cellino: per lui – che ieri ha compiuto 29 anni – la possibilità di indossare la maglia della squadra della città che lo ha visto crescere e per il Brescia la possibilità di piazzare un grande colpo a parametro zero. Un colpo che vedrebbe una “piccola” rafforzarsi notevolmente, in un mercato che ha visto le matricole protagoniste (vedi il Cagliari dei grandi colpi a centrocampo).

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in giornata: per lui sarebbe pronto un triennale e la possibilità di convincere da vicino il suo ex mentore Roberto Mancini a riportarlo in Nazionale.

Secondo le cifre già circolate si parla di un milione netto più bonus (legati ad eventuale salvezza e a gol del centravanti) con un stipendio che potrebbe così lievitare fino a tre milioni.