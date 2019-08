Calciomercato Sampdoria, ipotesi di scambio con la Fiorentina: Simeone verso Genova in cambio di Gabbiadini?

Già accostato al Cagliari, Giovanni Simeone potrebbe approdare (ritornare) in un’altra città di mare: parliamo di Genova – sponda blucerchiata, stavolta – con la Sampdoria che sarebbe interessata al figlio del Cholo e sarebbe pronta a mettere sul piatto Manolo Gabbiadini, giunto (anche in questo caso, sarebbe meglio dire ritornato) lo scorso gennaio ed autore di quattro marcature in dieci gare.

Ad ipotizzare lo scambio, l’emittente televisiva monotematica Sportitalia.

In realtà el Cholito, autore di una marcatura nell’amichevole contro il Galatasaray e di un gesto “polemico” rivolto verso la platea (con Simeone che ha indicato il proprio cognome dopo la rete), sarebbe intenzionato a rimanere a Firenze e a dar battaglia per ottenere uno spazio dopo una stagione non esattamente positiva (l’ultima, con sei marcature in campionato; record negativo in Italia dopo le quattordici reti della stagione precedente in viola e le dodici della prima stagione in Italia con la casacca del Genoa).