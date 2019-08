Grave incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una pedana: è morto

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia: un operaio è morto, schiacciato da una pedana mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione

Una morte terribile a poche ore dal Ferragosto. E’ l’epilogo dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto, questa volta, in un’azienda nel Bergamasco. Secondo una prima ricostruzione la vittima, un lavoratore di 29 anni, sarebbe rimasto schiacciato da una pedana mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. Sarebbe mancata la pressione che manteneva il pianale sollevato, provocandone così la caduta e lo schiacciamento del lavoratore, rimasto imprigionato tra il pianale e la ruota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso ma non è stato potuto fare altro che constatarne il decesso; sono intervenuti anche i carabinieri di Calcinate e Bergamo che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente, avvenuto in un’officina nel comune di Calcinate, nell’area industriale di via Ninola.

Incidente sul lavoro, la ricostruzione dei fatti

Il ragazzo deceduto viveva a Cortenuova e lavorava in una ditta che si occupa della gestione dell’officine di riparazione e manutenzione di una ditta terza. Il dramma è avvenuto mentre il giovane stava riparando una sospensione pneumatica della motrice del camion in manutenzione, mentre si trovava tra la ruota della motrice ed il pianale. Le autorità hanno sequestrato l’automezzo e dovranno interrogare i colleghi della vittima; si occuperanno anche di verificare che tutte le necessarie procedure di sicurezza siano state applicate e rispettate.