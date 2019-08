Meteo 15 agosto 2019 | Previsioni: Ferragosto clemente al Sud. Ancora pioggia e instabilità al Nord

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

15 agosto 2019: nella giornata di Ferragosto il caldo afoso darà un tregua al Sud Italia. Questo grazie all’avvicinarsi dell’anticiclone delle Azzorre che sta per creare uno squarcio nella bolla di alta pressione che ha attanagliato l’Italia fino a ora. Questo causerà ancora temporali e clima fortemente instabile sul Nord Italia, specialmente sulle regioni del nord-est. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 15 agosto per il Nord: ancora piogge sul nord-est

Domani, tra mattina e pomeriggio, il Nord Italia sarà caratterizzato da cielo soleggiato e nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno anche piogge sulla Lombardia settentrionale, mentre in serata i temporali si sposteranno sul Veneto settentrionale, quindi più a nord-est. La piovosità su questa zona del Veneto si manterrà anche nelle ore notturne, con piogge che si estenderanno pure sulla parte sud del Trentino Alto-Adige. Nuvole su tutto il Nord (eccezione per Liguria e Valle d’Aosta, dove il cielo sarà sereno) per tutta la sera e tutta la notte.

Previsioni meteo 15 agosto per il Centro e la Sardegna: sole e nuvole. Sereno in nottata

La situazione climatica per domani, sul Centro Italia, sarà variabile, ma non ci dovrebbero essere temporali. Al mattino nuvolosità diffusa sulla Toscana settentrionale e su Lazio meridionale. Al pomeriggio tutte le regioni del centro saranno divise tra sole e nuvole. Miglioramento nelle ore successive: serata serena su tutto il Centro Italia, mentre degli annuvolamenti notturni si registreranno sul Lazio tirrenico e sulle coste marchigiane. Tempo sereno, per tutta la notte, sul resto delle regioni, Sardegna compresa.

Previsioni meteo 15 agosto per il Sud e la Sicilia: tempo soleggiato/nuvoloso

Al mattino, situazione di luce solare inframezzata a nuvole Campania tirrenica, coste adriatiche di Puglia e Molise e di Calabria e di Sicilia ionica. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente immutata, con sole sulle zone con nuvolosità mattutina della Campania e annuvolamenti sulla Basilicata, regione che invece presenterà un tempo soleggiato al mattino. Annuvolamenti notturni sulla Calabria Tirrenica e sullo Stretto di Messina. A tarda notte le nuvole arriveranno sulla Sicilia, toccando le zone del trapanese e dell’entroterra messinese.

Previsioni meteo 15 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime diminuiranno al Sud, e in particolare su Basilicata, Calabria ionica, Sicilia centromeridionale e Puglia. Saliranno al Centro, e cioè su Marche, Sardegna, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Le minime caleranno al centro-sud e sull’Emilia-Romagna. Saliranno su Piemonte centrosettentrionale e Lombardia. I venti saranno, in generale, deboli su tutta la penisola; fino a moderati quelli di maestrale sulla Sardegna. Da deboli a moderati da nord sul centro-sud, con raffiche più forti su Puglia, Basilicata, Sicilia occidentale e Calabria meridionale. Venti deboli, da est, anche sulla Pianura Orientale e da sud sulla Liguria. I mari fino a molto mossi saranno il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia, il basso Adriatico e lo Ionio.

Maria Mento