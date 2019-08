Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2019: il Leone deve evitare tensioni, l’Acquario vorrebbe fare cose non concesse

Mercoledì 14 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Queste 48 ore sono effervescenti. C’è una bella Luna, c’è qualche un buon stimolo da parte di queste stelle. Solo Saturno dissonante è il solito guastafeste e dice che sei sempre troppo prudente. Spiegavo ieri di questa sensazione di precarietà che vivono persino i nati Ariete che hanno un lavoro fisso perché si vorrebbe fare altro, perché ci vorrebbero nuovi stimoli, però insomma chi in questi giorni ha una situazione di lavoro stabile non deve rischiare mentre chi è un po’ in bilico naturalmente, inevitabilmente, tenterà delle sperimentazioni. In questi giorni l’amore torna protagonista: addirittura può esserci anche più di un interesse;

Toro. Non è un periodo effervescente ma lo sarà subito dopo Ferragosto. Questo mese è diviso in due: la prima parte non mi piace, la seconda mi piace tantissimo. E io ho interpretato in questo modo le stelle: ho pensato che tu voglia occuparti un po’ di te stesso, magari cercare un po’ di relax, ricaricarti in attesa di una missione da compiere, di un autunno ancora più importante. Un periodo buono a livello emotivo. I nuovi amori per ora sono in standby, ma anche questi dopo Ferragosto recuperano;

Gemelli. I Gemelli devono pensare un po’ di più ai sentimenti, anche perché il cuore batte forte, e batte forte per una persona che è intrigante. Se non hai un grande amore vuol dire che non lo stai cercando o che magari hai paura di ricadere in qualche stato di disagio vissuto nel passato. Bisogna cercare di stare attenti e di evitare circostanze negative. Qualche baruffa prevedibile a fine mese. Non tutti, ma molti nati Gemelli hanno messo in mezzo un avvocato, magari stanno aprendo una vertenza o semplicemente devono chiarire una situazione riguardante carte, rimborsi e soldi;

Cancro. Consiglio in questa parte centrale della settimana, al segno del Cancro, di fare lo stretto indispensabile e in particolare di curare molto le relazioni con gli altri. Non è facile andare d’accordo con tutti. Non è colpa tua, però potresti ritrovarti in situazioni in cui tu vuoi cercare un equilibrio che altri non vogliono cercare. È come se ci fosse una provocazione continua attorno. Magari stai in famiglia e vorresti stare altrove, con il partner ogni tanto ci sono dei disagi. Un nuovo lavoro, se iniziato da pochi mesi, ancora è sottotraccia e prima che si sviluppi ci vorrà qualche mese.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Consiglio al Leone di fare lo stretto indispensabile fino a Ferragosto. Sappiamo che comunque questo è un cielo molto bello al punto che appunto addirittura adesso sei diventato anche molto intollerante perché quando si hanno molti pianeti favorevoli ci si mette un po’ in cattedra e si decide cosa è giusto e cosa non è giusto fare, quindi adesso con alcune persone potresti mostrarti molto intollerante. Cosa che accadrà in particolare attorno al Ferragosto, e siccome mancano poche ore al Ferragosto, io direi evitate tensioni, evitate le cose nel traffico, evitate comunque di innervosirvi per cose banali;

Vergine. A grande richiesta direi, grande oroscopo, grande cielo anche in vista dell’autunno. Molti mi diranno “ma io non vedo nulla”. La Vergine è molto riflessiva, poi quando vive un periodo difficile se ne libera ma ci vuole un po’ di tempo prima che sia del tutto serena. E allora, cosa è accaduto nel tuo passato? Perché se è un passato brillante, se hai una persona bella al tuo fianco, se hai lavorato bene sicuramente adesso è già arrivato un premio, una soddisfazione. Se invece magari non hai dimenticato qualcuno, hai avuto un po’ troppa cura dei dettagli, o magari sei entrato in un atteggiamento di autocritica da cui non sei ancora uscito, direi via, fuori da queste tensioni, da queste malinconie, perché sarebbe davvero un peccato sprecare queste stelle che definirei protette. Mercoledì e giovedì per la Bilancia sono giornate interessanti. Tra l’altro abbiamo Ferragosto alle porte, quindi è anche importante contare su un bel recupero sentimentale;

Bilancia. La Bilancia dovrebbe cercare di non andare troppo di corsa, di non pretendere tutto e subito. Questioni legate alla casa, ai soldi, possono essere risolte nel tempo. Un po’ come l’Ariete, anche la Bilancia sente questo senso di precarietà che non è detto riguardi solo chi non ha un lavoro, ma anche chi ha già un lavoro e vorrebbe cambiarlo, o magari sa che lavora per un’azienda in crisi, e quindi bisogna ristrutturare tutto. Anche se l’azienda non in crisi magari è il tuo progetto da rielaborare dall’inizio, e questa cosa un po’ di dispiace, anche perché non sei molto tonico. Al momento vorresti dedicarti un po’ più a te stesso;

Scorpione. Lo Scorpione vive due giornate in cui potrebbe sentirsi un po’ giù di corda, oppure indeciso. Ricordiamo che queste sono delle giornate pigre, ma anche perché c’è tanto da fare in vista del futuro, in vista dell’autunno. Ci sono dei segni che in autunno prenderanno il volo e lo Scorpione è tra questi. Quindi, stai pensando ai nuovi progetti. Forse non sei del tutto convinto di un cambiamento che c’è stato nel lavoro di recente, però secondo me stai mettendo un po’ troppo l’ansia rispetto alle sicurezze che poi arriveranno, quindi non farti prendere da indecisioni anche in amore. Nell’ambito del lavoro posso capire che ultimamente ci siano stati dei cambiamenti che non hai tollerato, però tutto sommato non ti toccano direttamente.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. È talmente motivato il Sagittario che addirittura c’è chi potrebbe pensare a due amori, oppure in questo momento capire che sta facendo una strada, un percorso sbagliato perché il Sagittario è molto spirituale e adesso sta valutando non solo i miglioramenti di lavoro, non solo le questioni di carattere pratico della vita, ma proprio quelle che danno soddisfazione. Quindi tu sei a caccia di soddisfazioni, sei a caccia di emozioni. Questo weekend in arrivo, ma soprattutto queste giornate attorno a Ferragosto, svelano la tua migliore natura, passionale e avventurosa. Mi auguro che tu stia facendo una bella esperienza fuori;

Capricorno. Il Capricorno può spendere di più per vari motivi, o perché è in vacanza o perché viene spontaneo tirare più fuori il portafogli. Ci sono delle spese, ma tieni un po’ di soldi per l’autunno perché quello sarà un periodo molto importante per te. Tra l’altro devo dire che adesso devi rimettere in gioco molte collaborazioni e unioni. Tutto quello che stai facendo adesso funzionerà, quindi datti da fare.

Acquario. Per l’Acquario giornate un po’ elettriche. Un affare in sospeso: rimandalo al 21. Forte agitazione anche per colpa di avvenimenti che hanno coinvolto la tua vita. Non proprio semplice da gestire questo momento perché ti senti fuori fase e forse vorresti fare delle cose che non puoi fare. Tra volontà e ragione c’è qualche interferenza;

Pesci. Per le persone che lavorano questa è una settimana redditizia, poi a fine mese si discuterà, si litigherà, si manderà a quel paese qualcuno, o semplicemente dovrai rivedere alcuni contenziosi e se per esempio stai iniziando un progetto è facile che tu possa cambiare le persone che ti aiuteranno in questo progetto. Però attenzione: anche se ci saranno queste tensioni, alla fine vinci tu. Le cose saranno più chiare. In amore, sempre per lo stesso motivo e cioè che la seconda metà di agosto è un pochino più agitata, consiglio se c’è qualcosa da dire di parlare subito. È un periodo abbastanza importante per il segno dei Pesci, ancora non definito ma certamente evolutivo. Presto le cose saranno più chiare ma sarà necessario chiudere qualcosa che non ti interessa più e questo potrebbe essere giusto, anche per il lavoro o per alcune questioni riguardanti società e collaborazioni.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento