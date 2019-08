Paola Caruso dice NO al Grande Fratello Vip spagnolo: “Non mi separo da mio figlio Michele”

Al settimanale “Mio”, Paola Caruso rivela di avere rinunciato alla partecipazione, come concorrente, al “Grande Fratello Vip” spagnolo, pur di non allontanarsi dal figlio Michele.

Paola Caruso è una mamma presente e protettiva, a tal punto da aver rinunciato ad una allettante proposta lavorativa: la partecipazione, come concorrente, al prossimo “Grande Fratello Vip” spagnolo. La ex Bonas di “Avanti un altro”, intervistata dal settimanale “Mio”, ha dichiarato:

“Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”.

Paola Caruso: “Francesco Caserta non ha ancora visto mio figlio”

Intanto, i rapporti con Francesco Caserta continuano ad essere tesi. La showgirl ha raccontato che il manager non ha ancora visto suo figlio:

“Da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”.

Maria Rita Gagliardi