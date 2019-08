Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 14 agosto 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 14 agosto 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 14 agosto 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Superquark”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Elementary” e “Blood & Treasure”.

Su Rai 3 va in onda il film cult “La principessa Sissi”: la storia romantica e turbolenta della diciassettenne Elisabetta, detta Sissi, figlia del Granduca Massimiliano di Baviera, che sposò l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. A seguire, il documentario “Narcotica”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film cult “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”: una ricca signora milanese, Raffaella Pavoni Lanzetti, è in crociera nel Mediterraneo. Non si fa scrupolo di snobbare crudelmente la ciurma, ma quando naufraga su un’isola deserta con l’unica compagnia del marinaio Gennarino Carunchio, siciliano rude e comunista, la gerarchia di poteri si capovolge. Dopo un primo momento di paura, la signora ci prende anche gusto. Subito dopo, il film “Mimi metallurgico ferito nell’onore”.

Su Canale 5 va in onda la partita, valida per la Supercoppa europea, Liverpool-Chelsea. A seguire, un nuovo episodio di “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda il film “New York Academy”: Ruby Adams è una ballerina originaria del Midwest che ha vinto una borsa di studio ed è al suo primo giorno a New York. Johnnie Blackwell, invece, è un musicista britannico che suona nei tunnel della metropolitana per racimolare qualche soldo. Il mondo di Ruby è classico e disciplinato mentre quello di Johnnie è fatto di improvvisazione e regole di strada. Insieme lotteranno e supereranno gli ostacoli per realizzare il sogno di entrare a far parte di una prestigiosa accademia. In seconda serata, una nuova puntata di “Streed food battle”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “In Onda”, seguita da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film cult “Balla coi lupi”: il tenente John Dumbar diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribu’ di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

