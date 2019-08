Airbus si scontra con uno stormo di gabbiani: atterraggio d’emergenza per il velivolo. Ci sono 23 feriti

Un Airbus che appartiene alla compagnia russa Ural Airlines è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza dopo aver incontrato in volo uno storno di gabbiani. 23 passeggeri feriti

Un Airbus A321 russo, appartenente alla compagnia aerea Ural Airlines, è stato costretto ad atterrare per emergenza in un campo di grano che si trova nei pressi dell’aeroporto Zhukovsky (nelle vicinanze di Mosca). L’emergenza sarebbe stata scatenata da uno stormo di gabbiani con il quale l’aereo è entrato in contatto durante il volo. Purtroppo, la disavventura aerea non è stata indolore: 23 dei passeggeri sono rimasti feriti. Tra loro ci sono anche 9 bambini.

Airbus si scontra con uno stormo di gabbiani, l’incidente durante il decollo

Un Airbus A321 della Ural Airlines è atterrato in un campo di grano che si trova nei pressi dell’aeroporto Zhukovsky. L’atterraggio, non previso, si è reso necessario dopo che il velivolo ha colpito uno stormo di gabbiani durante le operazioni di decollo. I volatili che sono finiti nei motori hanno causato l’interruzione del loro pieno funzionamento, e così si è reso necessario un atterraggio di fortuna senza l’utilizzo del carrello di atterraggio. Questa dinamica dei fatti è emersa da una nota diramata dalla Federazione Russa dell’Aviazione.

Airbus si scontra con uno stormo di gabbiani, ci sono 23 feriti: 9 sono bambini

L’aereo che ha dovuto effettuare l’atterraggio di emergenza avrebbe dovuto coprire la tratta Mosca-Simferopol. Dei 226 passeggeri che trasportava, più 7 membri dell’equipaggio, 23 sono rimasti feriti. Tra loro ci sono 9 bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni. Fortunatamente, il velivolo non ha preso fuoco dopo essere atterrato. I passeggeri sono stati tutti evacuati. La vicenda, comunque, ha richiesto l’apertura di un’indagine.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento