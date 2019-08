Calciomercato, voce dall’Inghilterra: Inter, Juventus, Milan e Roma vogliono riportare in Italia Alexis Sanchez in prestito

Alexis Sanchez pronto a tornare in Italia dopo otto stagioni all’estero (tra Spagna – Barcellona – e Inghilterra – Arsenal e Manchester United)?

L’ipotesi giunge dall’Inghilterra, dove il Mirror scrive che i quattro principali top club tricolore sarebbero interessati all’attaccante ex Udinese, attualmente in forze al Manchester United (dove però non ha mai pienamente convinto, con cinque reti in quarantacinque gare ufficiali).

Secondo il tabloid inglese sul Niño Maravilla ci sarebbero Inter, Juventus, Milan e Roma, tutte interessate a riportare il giocatore in Italia con la formula del prestito.

Nella prima gara stagionale dei ‘Red Devils’ Sanchez non è stato nemmeno convocato dal tecnico Solskjaer, che vede nell’ex Udinese una seconda (quando non addirittura terza o quarta) scelta.

per Inter, Juve, Milan e Roma, viceversa, potrebbe essere l’uomo adatto per risolvere gli ultimi problemi dell’attacco: con l’Inter che cerca un’altra punta da aggiungere a Lukaku e Lautaro Martinez, la Juventus che cerca il partner ideale per Cristiano Ronaldo (che però preferirebbe Icardi, parrebbe), il Milan che cerca un altro puntello in attesa di liberarsi di André Silva e la Roma che cerca un eventuale sostituto a Dzeko (dopo aver puntato per una buona parte del calciomercato su Higuain).