Meteo 16 agosto 2019 | Previsioni: ancora nubi sul Nord Italia. Non calano le temperature

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

16 agosto 2019: nella giornata di domani ancora qualche caso di pioggia sul Nord Italia che sarà anche interessato da una nuvolosità diffusa. Le nuvole ci saranno anche al centro-sud, ma rispetto al Nord il sole sarà più protagonista. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 16 agosto per il Nord: situazione di nuvolosità diffusa

In mattinata, piogge su Friuli Venezia-Giulia. Nuvole su tutto il Nord Italia, eccezion fatta per il sole che farà capolino sulla Valle d’Aosta. Nel pomeriggio ci saranno delle schiarite, soprattutto su Trentino Alto-Adige e su Lombardia. La serata sarà più serena, con degli annuvolamenti soltanto su alcune zone del Pimonte, del Friuli, e dell’ Emilia-Romagna. La situazione peggiorerà, in nottata, con degli annuvolamenti più densi su tutte le regioni: le meno interessate dal fenomeno saranno il Veneto e la Liguria.

Previsioni meteo 16 agosto per il Centro e la Sardegna: nuvole su Lazio, Marche e Toscana

Tempo bello sul Centro Italia, in mattinata, eccezion fatta per qualche annuvolamento sulla Toscana settentrionale e sulle Marche. Nel pomeriggio la giornata proseguirà mantenendo un tempo bello e soleggiato. Casi di nuvolosità sempre sulla Toscana e sul Lazio meridionale. In serata le nuvole copriranno totalmente il Lazio, e si manterranno ancora su alcune zone settentrionali di Toscana e Marche. Situazione che volgerà verso il sereno nelle ore notturne più tarde. Scarse nubi sulla Sardegna nord-occidentale, sia al mattino sia in tarda notte.

Previsioni meteo 16 agosto per il Sud e la Sicilia: bel tempo sul meridione. Nuvole su regioni peninsulari

Un 16 agosto all’insegna del bel tempo quello che si prospetta per il Sud Italia. Nelle prime ore della mattina eventi di scarsa nuvolosità si potranno verificare soltanto sull’estrema punta della Puglia, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia tirrenica (limitatamente alla provincia di Messina). Nel pomeriggio degli annuvolamenti più densi colpiranno la Calabria del Nord e qualche zona del Molise. Nuvolosità più diffusa nelle ore serali su Molise, Puglia settentrionale, Calabria settentrionale e Basilicata. Rasserenamenti nelle ore successive, con qualche nube solo su Puglia settentrionale e Stretto di Messina.

Previsioni meteo 16 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime saranno in rialzo leggero da Nord a Sud: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana, Molise, Campania (aree interne). Sulle stesse zone, più Puglia, Basilicata e Sicilia tirrenica, saranno in rialzo le minime. Temperature, sia massime sia minime, costanti sul resto della penisola. I venti saranno da deboli sulla Sardegna (maestrale) e deboli (da oriente) sulla Pianura Padana. A regime di brezza o deboli sulle restanti zone del Paese. Il Mare di Sardegna sarà da mosso a molto mosso. L’Adriatico settentrionale sarà poco mosso. Gli altri mari saranno da poco mossi a mossi.

Maria Mento