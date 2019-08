Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2019: il Capricorno si prepara a un periodo di grande forza, buone emozioni per i Pesci

Giovedì 15 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devo dire che questo è un Ferragosto elettrico, basato su una Luna effervescente, che farà piacere a molti segni zodiacali. Tra i nati che possono sfruttare questa Luna, quelli dell’Ariete oggi si sentono coinvolti di più in tutte le situazioni che vivono. Nuovi progetti favoriti. Ci sono grandi stimoli per il futuro, grandi punti interrogativi, ma in fondo a te va bene così. A te piace lottare per ottenere le cose. Se per esempio già sapessi come una cosa va a finire probabilmente te ne disinteresseresti. Prudenza solo negli investimenti. Se c’è da ristrutturare qualcosa, se c’è da acquistare qualcosa, bisogna stare un po’ attenti;

Toro. Il segno del Toro oggi è molto pigro oppure cercherà si scansare deli avvenimenti, delle situazioni che potrebbero essere fastidiose. Ovviamene non è la giornata migliore per mettersi in discussione o magari per mettere alla prova il proprio fisico. Anzi, sarebbe utile trascorrere questa giornata in panciolle, senza troppe complicazioni. Il fatto di vivere qualche piccola contrarietà potrebbe essere più problematico soprattutto per le coppie che hanno vissuto dei problemi. Sai per che la prima parte di agosto è così coì e poi inizia il recupero;

Gemelli. Per i Gemelli è molto importante avere una relazione stabile perché visto il frastuono, il movimento, la tensione accumulata nell’ambito del lavoro, ora avere dei riferimenti buoni a livello emotivo aiuta. Quindi, se nel lavoro è tutto da ridiscutere, o è tutto da proteggere, e le soddisfazioni non arriveranno prima di novembre, almeno spero che sci sia accanto a te la persona giusta che ti dà le sensazioni migliori. Chi ha più collaborazioni potrebbe interromperne una oppure alla fine del mese, agli inizi di settembre, sarà messo in discussione o dovrà rimettere in discussione quello che desidera fare;

Cancro. Sono stelle interessanti per il segno del Cancro se guardiamo l’amore. Dal punto di vista lavorativo sono le associazioni che vengono messe in discussione. Se lavori in un team, in un gruppo dipesone, forse pensi che queste persone non ti stiamo proteggendo e ogni volta devi ribadire la tua professionalità. Ci sono degli attacchi dagli esterni. Saturno opposto. “Che noia- mi dirai- non ce la faccio più”. Lo so, però guarda io sto già scrivendo il libro del 2020 e devo dire che il Cancro, dopo tanto partire, finalmente avrà tante parentesi di fortuna. Ma adesso un taglio, una chiusura, potrebbero essere necessari anche per stare meglio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. All’inizio della settimana ho detto che il Leone ha preso pieno possesso della propria vita e questo è vero anche perché il segno del Leone si trova in una condizione di grande forza, che però non deve diventare di grande prepotenza, austerità, di grande giudizio. Tutto quello che fai andrà a buon fine solo se c’è veramente una grande consapevolezza di quello che è possibile fare, quindi non andare oltre i limiti e pensa anche all’amore. Un discorso d’amore oggi potrebbe essere lievemente increspato: c’è una Luna un po’ storta a livello familiare, ci sono delle piccole tensioni ma si superano bene;

Vergine. Dipende dall’età, dalle circostanze, dalla volontà e dal passato, però qui abbiamo un oroscopo importante e siccome sto già scrivendo il libro dell’anno prossimo posso dirlo: la Vergine nel 2020 spacca, e quindi in qualche modo abbiamo una grande voglia di mettere a posto situazioni personali, nel lavoro, che erano rimasti in sospeso. Alcuni hanno già avuto delle ricompense o delle riconferme, altri le avranno. Bisogna esporsi un pochino, cosa che per la Vergine è sempre un po’ difficile perché ricordiamo che questo è un segno pudico, a volte un po’ schivo;

Bilancia. Potresti anche cedere un’impresa, pensare di fare altro. I lavoratori dipendenti devono rimettere in gioco tutto il loro lavoro e chi pensa di non avere più a che fare con persone valide può cambiare. C’è una sorta di ristrutturazione in corso– si riparte da zero- che potrebbe essere anche motivata da cose diverse. D’altronde, questa è la base, il concetto base, poi ognuno ha la sua vita. C’è chi ha dovuto chiudere un lavoro e inevitabilmente riparte da zero, ma c’è anche chi semplicemente deve inventarsi qualcosa di nuovo all’interno del suo specifico. L’amore in questo momento un pochino più forte. Io spero che sia davvero superata la crisi di luglio. Recupero per un Ferragosto che segna anche il rilancio di una passione;

Scorpione. Ferragosto polemico per lo Scorpione che oggi è un po’ su di giri. Se poi ci sono delle situazioni in famiglia che non vanno bene, se c’è qualcuno che ti assedia con i suoi problemi, con i suoi malesseri, a maggior ragione potresti arrabbiarti parecchio. Questa è una giornata che può fare scattare la scintilla che si rivela un po’ pericolosa per i legami più in crisi. Calma e sangue freddo. Può darsi semplicemente che sic sia un lieve fuori forma, un mal di schiena, un fastidio, che però dalla seconda parte di agosto sembra sparire. Perché? Perché questo è un periodo così così, ma già dal 16 e soprattutto dal 20, le carte tornano a tuo favore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questo Ferragosto per il Sagittario nasce con una Luna libera, con un Mercurio favorevole, con Venere, Marte e Giove positivi. Ecco perché dico che contano molto le esperienze, esperienze in tema d’amore (una nuova conoscenza), in tema di viaggi. Io credo che sia capitato a tutti di viaggiare in una terra straniera, di andare in un posto lontano da quello in quello in cui si vive e pensare “Ma qui la gente vive così, vive in modo molto diverso dal mio eppure è felice”. Ecco, questi confronti sono obbligatori, necessari un po’ per tutti, ma per il Sagittario un po’ di più. E proprio da queste riflessioni potrebbe nascere un sentimento di rivalsa ma anche una grande voglia di non fare più le stesse cose di prima. Questo è un periodo decisivo per recuperare nonostante polemiche di lavoro che purtroppo saranno ancora presenti nella seconda parte del mese, soprattutto per chi ha un contratto in bilico. Ne parlerò;

Capricorno. Per tutti i segni di terra, quindi anche per il Capricorno, la seconda parte del 2019 sarà importante e costruttiva. Quindi io penso che tu inizi già a vedere un futuro migliore, quantomeno si è sbloccata una situazione che ristagnava perché non è detto che tutti per forza vincano una sfida, però rispetto a prima le condizioni del gioco sono variate. Se l’acqua era stagnante adesso è stato lanciato un sasso in quest’acqua, quindi ci sono onde, movimenti in cui tu saprai muoverti benissimo. Questo vale anche per l’amore;

Acquario. La pazienza non è mai stata una virtù dell’Acquario, che preferisce chiudere situazioni difficili piuttosto che aggiustarle, e allora direi oggi- visto che sei un po’ impetuoso- attenzione. Voglia di cambiare vita, voglia anche di trasferimenti, voglia di situazioni che possano metterti in gioco in altri settori. D’altronde, l’Acquario non si accontenta di una sola via, vorrebbe avere più situazioni insieme. Quanti Acquario fanno più di un lavoro, spesso hanno anche più di un interesse, spero non sentimentale, insomma, perché lì bisogna essere fedeli (teoricamente). Però anche in questo caso, devo dire, l’Acquario sta cercando qualcosa di più. Emozioni che oggi sono un po’ sottotono ma in recupero di domani;

Pesci. Giovedì, venerdì e sabato sono giornate dolci. Mi auguro che tu sia con la persona giusta proprio per assaporar queste emozioni, per viverle al meglio. Comunque resta importante e indimenticabile nella tua vita una persona che hai conosciuto tempo fa. Nei rapporti con Capricorno, Toro, possono stipularsi buoni patti e iniziative. Direi che è il periodo giusto per recuperare. A volte ti sei dimostrato un po’ troppo buono. Non ti curare dei nemici perché, soprattutto da metà settembre, sei tu che vincerai una sfida.

