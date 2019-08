Harry e Meghan, il piccolo Archie avrebbe i capelli rossi come papà: l’indiscrezione arriva dagli ambienti reali

Una fonte molto vicina ai reali d’Inghilterra avrebbe rivelato che i capelli del piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan, avrebbe i capelli rossi come papà

Rosso di capelli, proprio come il papà. Sembra che il piccolo Archie, il primogenito dei Duchi del Sussex, nonostante la sua tenerissima età stia già mostrando delle somiglianze evidenti con il principe Harry. Secondo un’indiscrezione che è trapelata dagli ambienti vicini a quelli di corte e che è stata riportata dal Daily Star, sembrerebbe essere confermato che il neonato abbia i capelli rossicci esattamente come Harry. E in Inghilterra, si sa, questa notizia dà una risposta a tutti coloro che avevano scommesso sulla somiglianza del piccolo.

Il piccolo Archie ha i capelli rossi come Harry, nel Regno Unito si scommetteva anche su questo

Il royal baby dei Duchi del Sussex, il piccolo Archie che è venuto al mondo soltanto tre mesi fa, avrebbe mostrato segni evidenza di somiglianza con i suoi genitori, a iniziare proprio a Harry. Il piccolo avrebbe infatti i capelli rossicci, con buona pace di tutti gli scommettitori che nel Regno Unito avevano già avanzato ipotesi puntando ora sui tratti somatici di Meghan ora su quelli del marito. Una domanda, quella sulla somiglianza del bimbo, che già era stata fatta a Meghan dopo qualche giorno dal parto. “Stiamo ancora cercando di capirlo“, aveva risposto la Duchessa in quell’occasione.

Il piccolo Archie ha i capelli rossi come Harry, il bimbo ha fatto la sua prima vacanza all’estero

Archie ha anche compiuto la sua prima vacanza all’estero. Il piccolo e i genitori si sono recati a Ibiza usufruendo di un jet privato. La cosa ha sollevato numerosissime polemiche, proprio per il livello inquinante dei jet in contrapposizione alla facciata di “amici dell’ambiente” che Meghan e Harry hanno sempre mostrato di possedere. In tal senso, è ben noto l’attaccamento alla possibile risoluzione della questione del cambiamento climatico da sempre manifestato anche dal principe Carlo. Ebbene, i Duchi del Sussex sono stati tacciati di ipocrisia per il loro comportamento che di certo non aiuta l’inquinamento ambientale.

Maria Mento