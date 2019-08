Calciomercato Juventus, Paul Pogba vuole lasciare Manchester. Ma per andare al Real Madrid

Oggetto del desiderio della Juventus più o meno da quando ha lasciato il bianconero, Paul Pogba parrebbe intenzionato a lasciare Manchester.

Ma, purtorppo per il club campione d’Italia (che comunue al momento deve pensare soprattutto al mercato in uscita), dove Pogba vorrebbe andare non è Torino, bensì Madrid.

Durante El Chiringuito TV, il fratello maggiore Mathias – attaccante acquistato quest’estate dal CD Manchego Ciudad Real, club militante nella serie C spagnola – ha parlato della volontà di Paul di sbarcare a sua volta in Spagna: “Florentino può far venire mio fratello a Madrid. Quale giocatore manca a Zidane? Mio fratello, ovviamente. Penso che abbiano bisogno di un altro centrocampista. Se mi piacerebbe ritrovarci in Spagna? Non posso dire di no. Lui vuole andare via, ma non dipende da lui. Lui lavora in allemaneto e aspetta di vedere cosa succede. Non vale 200 milioni, ma ora il mondo del calcio è così. Il Manchester United chiederà tantissimi soldi, ma per 200 milioni non ne vale la pena”.

Da segnalare inoltre una stoccata all’ex allenatore dello United José Mourinho, che con il fratello ebbe non pochi problemi: “Non è un vincente. Un giocatore non deve sempre appoggiare il suo allenatore, lo fai solo se è con te. Tutta la squadra era divisa con lui, non è un buon esempio. Tre buoni esempi sono Klopp, Zidane e Guardiola”.