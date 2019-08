Omicidio per un parcheggio, zio e nipote uccisi nel messinese: fermato un uomo nella notte

Due persone, imparentate tra loro, sono state uccise- a colpi di arma da fuoco- a Ucria (Messina) al culmine di una lite per un parcheggio. Nella notte è stato fermato un giovane

Un uomo e suo nipote , ieri sera, sono stati uccisi al culmine di una lite per un parcheggio. È successo a Ucria, in provincia di Messina, e il responsabile della sparatoria a causa della quale i due uomini sono deceduti sarebbe un giovane uomo originario di Catania che è stato fermato, nella notte, dai Carabinieri di Patti.

Duplice omicidio per un parcheggio, l’omicida ha usato un fucile

Si chiamavano Antonio Contiguglia (62 anni) e Fabrizio Contiguglia (27 anni), ed erano rispettivamente zio e nipote, gli uomini che ieri sera, a Ucria (Messina), hanno perso la vita nel corso di una sparatoria. I due uomini, intorno alle ore 21:00, avrebbero litigato con un terzo uomo per una questione legata all’occupazione di un parcheggio. Come riporta il Giornale di Sicilia, la terza persona- al culmine della tensione- avrebbe tirato fuori un fucile e fatto fuoco, uccidendo i due. Secondo quanto riporta Letteraemme, pare che invece la lita sia avvenuta in un momento precedente rispetto alla sparatoria.

Questa, in linea di massima, la dinamica dei fatti così com’è stata ricostruita inizialmente: una lite per un parcheggio che si conclusa nel peggiore dei modi possibili. Adesso ci sarà da approfondire il tutto, e in queste ore l’uomo responsabile del duplice omicidio-una persona di 30 anni originaria di Paternò (Catania)– è sotto interrogatorio da parte del Pm che si è recato presso il comando dei Carabinieri di Patti. Dopo il delitto, pare che l’uomo abbia minacciato anche i parenti delle vittime, tentando di entrare nella loro abitazione: cosa che avrebbe dato luogo allo scoppio di una violenta rissa. Successivamente si sarebbe asserragliato in casa per non farsi arrestare, minacciando di sparare ancora nel caso in cui qualcuno si fosse avvicinato.

Duplice omicidio per un parcheggio, ferita anche una terza persona

Un parente delle due vittime, un uomo di 43 ani che si trovava lì con loro al momento della tragedia, è stato raggiunto da tre colpi di fucile ed è rimasto ferito. L’uomo non è in pericolo di vita e oggi, dopo un primo ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Patti, sarà operato presso l’Ospedale Papardo di Messina. L’uomo ha riportato ferite alle scapole e alla mano sinistra. In quanto all’autore della sparatoria, ancora il giovane non ha confessato: sarà trasferito sempre oggi presso il carcere di Gazzi (Messina).

Maria Mento