I gatti hanno sette o nove vite? Il gatto sopravvissuto alla lavatrice ne ha sicuramente una in meno

Tradizione vuole che i gatti abbiano molteplici vite. Che siano 7 o 9 quello che è sopravvissuto ad un ciclo di lavatrice ne ha utilizzata una.

Il piccolo Comet, gattino nero di appena 5 mesi, è sopravvissuto ad un incidente domestico che ha messo in serio rischio la sua giovanissima vita. Il cucciolo aveva trovato nei panni lasciati in lavatrice dalla padrona Naomi un comodo giaciglio per la notte, inconsapevole che di li a pochi minuti la donna avrebbe azionato l’elettrodomestico come faceva ogni sera.

Conscia di aver già messo i vestiti ed il detersivo e assonnata, Naomi ha distrattamente premuto il pulsante di accensione della lavatrice per poi andarsi a coricare. Dopo 10 minuti ha avvertito i miagolii disperati di Comet ed ha capito l’enorme errore che aveva commesso. Tornata in lavanderia la donna ha aperto di scatto l’elettrodomestico e lo ha cercato senza trovarlo.

Gatto finito in lavatrice, viene salvato con un massaggio cardiaco

Le urla disperate della donna hanno svegliato il marito che, preoccupato, ha corso fino alla lavanderia. Quando Naomi gli ha detto cos’era successo, l’uomo ha immerso le mani dentro la lavatrice ed ha estratto il gatto che sembrava già deceduto. Il gattino aveva gli occhi aperti, ma non respirava, così l’uomo ha cominciato a praticargli un massaggio cardiaco con tanto di respirazione bocca muso. Dopo qualche tentativo l’eroico padrone ha salvato il suo cucciolo che ora ci penserà due volte prima di andare a dormire nella lavatrice.

