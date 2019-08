Gigi Marzullo in ospedale per una doppia ernia addominale: il conduttore è stato operato d’urgenza – VIDEO

Gigi Marzullo ieri è stato operato d’urgenza per una doppia ernia addominale, il noto conduttore sta bene

Gigi Marzullo ieri 15 agosto è stato ricoverato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il motivo? Una doppia ernia addominale.

Il noto conduttore dopo essere stato ricoverato è stato operato, il Mattino ha fatto sapere che l’operazione è andata bene, lui stesso ci ha tenuto a ringraziare i medici. Queste le sue parole dopo il ricovero: “Non è vero che al Sud il sistema sanitario non funziona o funziona male. Questa è una buona notizia, come poche, per la mia città e per i miei concittadini.”

Il 66enne ieri è stato operato d’urgenza, ma le sue condizioni fortunatamente sono ottime.

Sara Fonte