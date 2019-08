Ignazio Moser nel cast di Pechino Express insieme al cugino Moreno? L’indiscrezione – VIDEO

Ignazio Moser parteciperà insieme al cugino Moreno Moser alla prossima edizione di Pechino Express?

Al centro del gossip negli ultimi giorni Ignazio Moser, l’ex gieffino a breve potrebbe intraprendere una nuova esperienza televisiva.

Ignazio farà parte del cast della prossima edizione di Pechino Express? A lanciare il gossip ci ha pensato pochi giorni fa il settimanale Chi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto anche sapere che in coppia con Moser non ci sarà la bellissima Cecilia Rodriguez bensì il cugino Moreno Moser.

Questo è ciò che si legge su Chi: “Ignazio Moser in coppia con suo cugino Moreno, è in corsa per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express come concorrente. Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per la fidanzata Cecilia Rodriguez.”

Sara Fonte