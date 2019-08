Jessica Simpson blocca i commenti sul suo profilo Instagram: polemiche social per una foto pubblicata dall’artista

La cantante texana Jessica Simpson, stanca degli attacchi ricevuti su Instagram a causa di una foto che aveva postato, ha deciso di disattivare i commenti sul suo profilo

Il mondo dei social contro Jessica Simpson. Parliamo proprio di lei: la cantante che nel 1999 mise a segno un grande successo con l’album “Sweet Kisses”. Il primo singolo di quel lavoro, “I wanna love you forever” riuscì a ottenere il disco di platino e a piazzarsi nelle prime dieci posizioni della classifica dei migliori singoli in Canada e Inghilterra. Benché l’artista sia tuttora in attività, di lei come cantante (almeno in Italia) non si sente più parlare. La pubblicazione del suo ultimo album musicale risale al 2010, ma c’è da dire che nel frattempo la donna (oggi 39 anni) ha anche intrapreso- a partire dal 2002- la carriera di attrice e ha lanciato sul mercato una sua linea di prodotti di bellezza. In queste ore Jessica Simpson è al centro di una polemica che riguarda il suo profilo Instagram, che la stessa artista texana ha provveduto a oscurare per un motivo ben preciso.

Jessica Simpson blocca i commenti sul suo profilo Instagram, l’attrice ha pubblicato una foto della sua ultima figlia: i followers non hanno gradito

Jessica Simpson ha tre figli: Maxwell Drew Johnson (7 anni), Ace Knute Johnson(6 anni) e Birdie Mae Johnson (5 mesi), avuti dal compagno ed ex giocatore di football Eric Johnson. La Simpson è molto attiva su Instagram e spesso posta gli scatti dei suoi bambini. L’ultima fotografia postata, che ritrae la piccola Birdie Mae nata lo scorso marzo, tuttavia non è stata gradita dal popolo social che ha iniziato ad attaccarla.

La foto incriminata ritrae la piccola sistemata su un seggiolino per neonati appositamente pensato per le automobili. Subito, diversi utenti e troll hanno iniziato a commentare dicendo che le cinghie del seggiolino non andavano bene e che, in caso di incidente, non avrebbero fatto in pieno il loro dovere. Altri utenti sono corsi in aiuto dell’artista, sottolineando che la bimba si trovava un passeggino e non su un seggiolino per auto.

Jessica Simpson blocca i commenti sul suo profilo Instagram, la cantante criticata anche per un’altra foto

Evidentemente stanca di leggere continui rimproveri lanciati al suo indirizzo, la cantante ha pensato bene di disattivare i commenti sotto al post. Non è la prima volta che la 39enne viene attaccata n rete per il suo “modo”- secondo moli inadeguato- di fare la madre. Appena pochi giorni fa, lo scorso mese, un’altra fotografia da lei pubblicata aveva sobillato il popolo social: lo scatto mostrava la sua primogenita Maxwell dopo che la bimba si era tinta i capelli. In molti, quindi, criticarono la Simpson per aver permesso che la figlia si sottoponesse a un “trattamento di bellezza” che è appannaggio degli adulti.

Maria Mento