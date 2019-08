Meteo 17 agosto 2019 | Previsioni: nuvolosità diffusa su tutta Italia

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

17 agosto 2019: Nord, Centro e Sud Italia interessati da una nuvolosità diffusa. La buona notizia, per la giornata di domani, che non dovrebbe piovere e che, al contempo, le temperature saliranno ma non in tutte le regioni d’Italia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 17 agosto per il Nord: nuvolosità permanente

Situazione di nuvolosità permanente, per tutta la giornata e su tutto il Nord Italia, con schiarite notturne sull’Emilia-Romagna, sulla Valle d’Aosta e sulla Liguria.

Previsioni meteo 17 agosto per il Centro e la Sardegna: situazione di nuvolosità diffusa

Mattinata serena e soleggiata per gran parte del centro Italia, eccezion fatta per la Toscana settentrionale, per la Sardegna nord-occidentale, per l’Umbria e in parte per un piccolissimo tratto di costa delle Marche: queste regioni o parti di regioni saranno interessate da cieli nuvolosi. La situazione peggiorerà nel pomeriggio, quando le nuvole si estenderanno anche alle altre regioni del Centro. Situazione che persisterà anche nelle ore notturne, con delle schiarite sulla Toscana settentrionale e sulla Sardegna.

Previsioni meteo 17 agosto per il Sud e la Sicilia: nella notte cielo sereno sulla Sicilia

Andamento di giornata simile a quello del Centro Italia per il Sud Italia. Mattinata sostanzialmente soleggiata, con fenomeni di nuvolosità su Gargano e Puglia settentrionale. Nuvole anche sulla siciliana isola di Ustica. Nel pomeriggio la nuvolosità si estenderà a tutte le regioni risparmiando soltanto la Sicilia, la Calabria e la Puglia meridionali. Situazione di nuvolosità anche nelle ore notturne, con cieli totalmente sereni sulla Sicilia.

Previsioni meteo 17 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime rimarranno sostanzialmente immutate, eccetto per un incremento sul Nord Italia, Marche, Abruzzo, Sardegna, Molise e Gargano. Le minime aumenteranno sulle zone alpine, prealpine se sulla Toscana, mentre caleranno solo sulla Sardegna. I venti saranno prevalentemente con regime di brezza, deboli e con direzione variabile. Possibile rinforzo di venti settentrionali sul Salento. I mari più agitati saranno il basso Adriatico, lo Ionio, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna: potranno essere da poco mossi a mossi. Poco mossi gli altri mari.

Maria Mento