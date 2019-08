Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2019: i Gemelli hanno una fine di agosto litigiosa, il Cancro è nervoso e incompreso

Venerdì 16 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Non tutto è chiaro e poi bisogna saldare alcuni debiti, alcune situazioni pregresse. Tu vorresti avere di più nell’ambito del lavoro oppure, se già hai molto, qualche stimolo maggiore. A te piacciono le sfide: forse di recente non ce ne sono state tante. Se una relazione con Scorpione, Leone, ogni tanto-inevitabilmente- provoca qualche baruffa, cerca di stare un pochino più tranquillo. Adesso vorresti vivere semplicemente emozioni più vere. E devo dire che i single, o comunque le persone che non stanno con le mani in mano, dovrebbero già avere avuto una visione più ottimista della situazione con gli inizi di questo mese di agosto;

Toro. La seconda parte di agosto, l’ho detto altre volte e lo ribadisco, è importante, anche perché l’autunno è la stagione della grande riscossa. Lao sarà ancora di più il 2020, e ne parlerò presto ovviamente. Quindi tu hai in mente dei buoni progetti che per ora non hai varato perché volevi riposare, o comunque non c’era la possibilità di farlo. Questi stessi progetti invece adesso, dal 21 e ancora di più dal 24, saranno realizzabili. Ci sono problematiche che si risolveranno molto presto;

Gemelli. Devo dire che negli ultimi tempi sono stati molti gli eventi che hanno messo alla prova la tua pazienza. C’è stata anche un po’ di sfortuna, possiamo dirlo? Oppure hai incontrato una persona che ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote. Alcune questioni di lavoro sono in sospeso. Preparati a discutere con la fine di agosto. Io direi una cosa: se devi portare avanti dei progetti o comunque devi incontrare delle persone per mettere a posto delle questioni bloccate, aspetta almeno la prima settimana di settembre. Qualche turbamento potrebbe tornare;

Cancro. Non è da poco che ti senti stanco, che ti senti nervoso, e poi sembra che le cose che tu stai facendo adesso non abbiano il consenso delle persone che hai attorno. Quindi penso ai giovani, anche ai 30enni che magari hanno un progetto in testa e i genitori dicono “Ma che stai facendo? Non ti capisco”. Poi penso anche a quelli che hanno un relazione un po’ complicata. La realtà è che non tutto scorre così velocemente, fluidamente, come tu vorresti e naturalmente questo può impensierire. Bisogna stare attenti nelle relazioni con gli altri e nelle società.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Stelle migliori per il Leone. Un weekend che apre le porte a un sorriso. Se poi hai già sorriso a una persona, c’è già una persona cara nel tuo cuore, ricorda che questo è un periodo molto importante proprio per vivere una bella relazione. Molta forza fino a novembre. Quindi quelli che possono imporre la propria volontà nel lavoro o comandare dovranno cercare di darsi da fare moltissimo tra agosto, settembre, ottobre e appunto novembre;

Vergine. La Vergine in questi giorni deve farsi due conti. Se non si fa due conti vuol dire che c’è qualcuno che agisce al posto suo, però insomma è un segno forte. Resta un periodo di grandi responsabilità. Si sa che nell’ambito del lavoro, nella vita, più responsabilità ti assumi più vali agli occhi degli altri, però più hai delle perplessità. Questo resta un periodo di crescita ma per qualcuno anche di stress. Devi superare qualche piccola tensione nel corso dei prossimi giorni. 48 ore che vanno affrontate in maniera serena. Devi anche andare contro le regole, contro le convenzioni. La Vergine solitamente è molto attenta ai dettagli e c’è qualcuno che vorrebbe che tu fossi un pochino più, come posso dire, arrendevole?

Bilancia. Meglio approfittare delle giornate di venerdì e sabato, e anche di quella di domenica, perché queste 48 ore iniziano a essere molto interessanti. Tempo di recupero e di ristrutturazione di un lavoro, di rivincita. Nel settore lavorativo c’è tanto da fare e forse anche per questo motivo a volte diventi anche persino pigro. Possono nascere con il Leone e con il Capricorno dei momenti di forte tensione ma anche di grande interesse;

Scorpione. Quasi quasi, lo dico al segno dello Scorpione, meglio questa giornata rispetto a quella di Ferragosto perché negli ultimi due giorni c’è stato qualche malessere o c’è stata qualche discussione. Addirittura, se hai la famiglia lontana o comunque c’è un parente che ha dei problemi, un genitore, hai dovuto proteggere questa persona o magari ti sei sentito male per una persona che adesso è in pensiero per te. Tu sei in pensiero per qualcuno? Direi di sì, però attenzione a non esagerare. Oggi, comunque, c’è un buon recupero anche in serata per l’amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è forte. Resta una grande voglia di fare che si può in qualche modo spendere attorno. Quindi, hai una capacità di contagiare tutti quelli che ti stanno a fianco perché adesso sei talmente attivo, propositivo, ottimista che sei hai un’idea in mente puoi segnalarla agli altri e avere anche successo. Nel rapporto con gli altri ci vuole solo un po’ di prudenza oggi e domani per colpa di una Luna dissonante. Qualche piccolo malessere stagionale;

Capricorno. Il Capricorno vuole costruire la sua vita lentamente e detesta buttare giù tutto per ripartire, però è quello che è accaduto. C’è da dire che l’autunno vi troverà, cari Capricorno, vincitori. Quindi non so che cosa abbiate in mente, è chiaro che dipende dall’età , dalle circostanze, però finalmente potreste accarezzare l’idea di stare accanto a una persona che vi può portare un grande aiuto nel lavoro, in amore. Le accoppiate frequenti, direi quasi del destino, per il Capricorno sono con Pesci, Scorpione. Non si escludono neanche le altre però adesso c’è una grande capacità anche di recuperare rapporti interrotti nel passato;

Acquario. L’Acquario ha passato delle giornate molto frenetiche e ci sono stati anche dei momenti di grande tensione, magari anche per delle piccole, piccolissime cose. Hai fatto un acquisto, non è stato giusto, hai dovuto riportare indietro un prodotto, oppure ci sono stati un sacco di guasti. Proprio le piccole cose che rovinano la festa. Devo dire che l’Acquario ad agosto non è che sia così forte. È capitato anche negli anni passati di vivere qualche problematica, per si va avanti. Poi tra l’altro il peggio è passato perché dopo Ferragosto va un pochino meglio. Spese: attenzione. Soprattutto se devi tirare molti soldi fuori cerca di farti consigliare. La seconda parte di agosto, da questo punto di vista, consiglia di stare attenti;

Pesci. Oggi e domani può arrivare una buona notizia. Una piccola soddisfazione. Dico piccola perché se guardo il periodo di ottobre, novembre e dicembre, tutto quello che arriva ora non può che essere preludio minimo di una grande emozione, di una grande rivalsa, che può riguardare anche l’amore. Io voglio consolare tutto quelli che sono rimasti soli e hanno bisogno di qualcosa in più. Anche se è necessario ripartire da zero, con altri collaboratori, soci attorno, si può fare, si potrà fare. Aspettati solo di discutere. Ci sarà un periodo, dal 21 di agosto al 10 di settembre, in cui davvero si salvi chi può ma alla fine tu ti salverai, solo che dovrai rimettere in discussione praticamente tutto o affrontare delle situazioni che da troppo tempo avevi messo da parte e che adesso non si può più fare finta di non vedere.

Maria Mento