Attacco del M5s a Salvini: “Ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui”

Il Movimento 5 Stelle continua la propria battaglia contro Salvini, accusato di aperto tradimento. Sul blog delle stelle si legge: “Ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui”.

Il M5s senza freni contro Salvini. Il partito pentastellato non ci sta e accusa il vice premier leghista di tradimento verso il loro patto di governo. Fra le accuse del M5s a Salvini c’è anche il suo tentativo di alleanza con Berlusconi a poche ore dall’apertura della crisi di governo.

Sul blog delle stelle si legge: “Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la crisi (nemmeno 24 ore dopo, pensate!) hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore. E questo mica ce lo stiamo inventando noi, al contrario. E sapete qual è il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche!”

M5s contro Salvini: “Nemmeno Berlusconi si fida di lui”. Vittorio Feltri: “Salvini ha calpestato una buccia di banana”

Il post continua mettendo in luce la poca fiducia mostrata da Berlusconi verso Salvini: “È incredibile, nemmeno lui si fida di loro, ma è costretto a starci insieme per farsi garantire le tv. È il solito giochino di sempre, sono 30 anni che è così. Io ti do, tu mi dai. Ma a noi queste logiche non interessano. Il MoVimento 5 Stelle è un’altra cosa”.

Anche Vittorio Feltri, nel suo editoriale su ‘Libero’, accusa Matteo Salvini di aver commesso un grave errore: “Mi pare che a Salvini convenga riconoscere di aver calpestato una buccia di banana allorché ha deciso di aprire la crisi di governo al buio, mandando al diavolo il premier Conte, chiedendone la sfiducia, e i grillini con i quali bene o male ha collaborato per oltre un anno”.