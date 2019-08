Calciomercato Inter, spunta il nome di Llorente dopo il rinnovo di Dzeko (che cambia i piani di tanti club)

Quest tweet ha cambiato – d’un tratto – le dinamiche del calciomercato tricolore: con questo tweet, infatti, la Roma ha annunciato il rinnovo di Dzeko fino al 2022, modificando i piani di mezza Serie A.

Magari eccediamo parlando di mezza serie A ma, per certo, sono almeno quattro i club coinvolti da questo rinnovo:

partiamo proprio dalla Roma che – con il rinnov del bosniaco – si ritira dalla corsa ad Higuain ed Icardi, facendosi probabilmente da parte anche per Alexis Sanchez (che comunque è una seconda punta e potrebbe essere affiancato a Dzeko).

Andiamo quindi alla Juventus: i bianconeri si trovano senza reali pretendenti per Gonzalo Higuain e rimangono col mercato in uscita sostanzialmente bloccato (la speranza rimane quella di poter cedere Dybala al PSG senza essere costretti ad includere l’argentino in un rischioso scambio con l’Inter per ottenere Icardi – che comunque con la permanenza di Higuain sarebbe solo un doppione).

Chi potrebbe trarre beneficio da questo rinnovo è il Napoli, che diventa il principale candidato per Mauro Icardi: secondo parecchie fonti, parecchi giocatori si sono mossi per convincere Icardi ad accettare il trasferimento all’ombra del Vesuvio. Adesso si tratta di trovare un accordo con il club proprietario del cartellino del fu Maurito.

Per finire, parliamo proprio dell’Inter che su Dzeko ci aveva puntato sin dall’inizio del calciomercato (ma non è mai stato trovato un accordo economico con la Roma): sfumato l’acquisto del bosniaco – fortemente richiesto da Antonio Conte – il club nerazzurro parrebbe intenzionato a virare su Fernando Llorente, attaccante classe ’85 svincolato che conosce già il campionato italiano (ed è stato allenato da Antonio Conte alla Juventus). Che alla fine sia l’acquisto migliore, considerando il fatto che non c’è da spendere un euro per il cartellino e che accetterebbe di buon grado il ruolo di riserva – come ha fatto l’ultimo anno al Tottenham vicecampione d’Europa?