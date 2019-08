Deianira Marzano si scaglia contro i vip che usano i bot per aumentare i follower su Instagram – VIDEO

Deianira Marzano sta cercando di smascherare i vip che utilizzano i bot per aumentare a pagamento il loro numero di follower su Instagram

Ad attirare l’attenzione del gossip negli ultimi giorni Deianira Marzano, la nota influencer si è scagliata contro coloro che utilizzano i bot per aumentare il numero dei loro follower.

Cosa sono i bot? Si tratta appunto di servizi a pagamento utilizzati con lo scopo di aumentare il proprio numero di follower su Instagram.

Tramite alcune Instagram Stories la Marzano ha detto: “Che soddisfazione potete avere da tutti quei like o follower comprati se poi non vi riconosce nessuno?”.

E ancora: “Sono sempre più utenti che si domandano perché alcuni personaggi famosi vadano a vedere le loro storie. Semplice: questi usano dei bot che è un sistema per far salire i follower in automatico. Ma poi dico io che sfizio c’è a salire con i follower con questi bot quando poi, in realtà, il pubblico non ha considerazione di voi?!?”.

L’influencer sta smascherando alcuni dei vip che utilizzato i bot, tra questi ha fatto il nome di Francesca Cipriani e Cristian Imparato. Quali altri vip utilizzano i bot? Lo scopriremo.

Sara Fonte