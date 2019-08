Fenomeno estremo molto raro: ragazzo con l’ombrello colpito da un fulmine

Un ragazzo è stato raggiunto da una scarica elettrica che lo ha colpito in pieno. Tra le mani aveva un ombrello che ha fatto da conduttore

Una semplice passeggiata sotto la pioggia stava per costargli la vita. Ha decisamente dell’incredibile quanto successo ad un ragazzo, colpito in pieno da un fulmine mentre stava camminando in una via della città di Conway, nel nord Carolina. Non è cosa rara che prima o durante un temporale, scariche elettriche possano ‘cadere a terra’ ma è assai meno probabile essere raggiunti da una di esse. Il ragazzo aveva in mano un ombrello, che ha fatto da conduttore attirando a sè la scarica elettrica. L’intera scena è stata ripresa in un video che testimonia l’incredibile quanto raro fenomeno: è possibile osservare il fulmine per un istante, seguito da un bagliore luminoso. Il ragazzo, colto alla sprovvista, è caduto in terra rialzandosi però in pochi istanti, apparentemente senza aver riportato alcuna conseguenza.

Ragazzo colpito dalla scarica elettrica, le conseguenze

Una vera fortuna considerato il fatto che diverse persone e animali hanno perso la vita o riportato ferite molto serie in seguito ad episodi simili. E’ probabile che l‘impugnatura di plastica dell’ombrello abbia contribuito ad evitare il peggio. Il filmato, diffuso sui social, è diventato subito virale e rappresenta anche un monito per ricordare a tutti sia che l’ombrello è in grado di creare un canale ionizzato più breve tra nuvola e terra, permettendo al fulmine di raggiungere con maggior facilità il suolo. Sia che in caso di temporale con molte scariche elettriche è consigliabile evitare di uscire di casa e soprattutto di incamminarsi su strade di campagna o sulle spiagge.