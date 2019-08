Meteo 18 agosto 2019 | Previsioni: ancora qualche pioggia al nord. Al Centro-Sud tempo tendenzialmente bello

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

18 agosto 2019: ancora nuvolosità, anche intensa in alcune zone, sul Nord Italia. Poche zone saranno interessate anche da temporali o rovesci. Bel tempo sul resto della penisola, con fenomeni nuvolosi che comunque non saranno pesanti. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per la giornata di domani fornite direttamente dal sito dell’Aeronautica Militare dedicato al meteo.

Previsioni meteo 18 agosto per il Nord: bel tempo al mattino, poi nuvolosità diffusa

Torna il sereno sul Nord Italia. Tempo soleggiato, al mattino su tutte le regioni, con nuvolosità confinata a determinate località e non su intere regioni: su Piemonte, Lombardia settentrionale e occidentale, zona centrale e occidentale del Trentino Alto-Adige e zona orientale del Friuli Venezia-Giulia. Nel pomeriggio il sole la farà da padrone in quasi tutte le regioni. Totalmente Sempre fenomeni nuvolosi, ma lievi, su Friuli orientale, Emilia-Romagna centro-orientale, Lombardia occidentale. Un po’ più intense le nuvole su Piemonte e Liguria. In serata arriveranno le piogge sul Veneto settentrionale. Le nubi, nelle ore notturne, interesseranno un po’ tutte le regioni, ma in maniera più massiccia il Piemonte. Totalmente sereno il cielo dell’Emilia-Romagna.

Previsioni meteo 18 agosto per il Centro e la Sardegna: bel tempo su tutte le regioni

Cielo sereno e soleggiato su tutto il Centro Italia al mattino. Nubi, ma non corpose, a tarda notte sulla Toscana settentrionale e sulle Marche settentrionali. Sereno il tempo per le restanti regioni del Centro Italia. Situazione totalmente soleggiata nel pomeriggio. In serata una nuvolosità leggera toccherà le coste nord della Toscana e l’entroterra sud del Lazio, verso il confine con l’Abruzzo.

Previsioni meteo 18 agosto per il Sud e la Sicilia: tempo bello su tutto il Sud. Fenomeni di nuvolosità scarsa

Tempo bello anche su tutto il Sud Italia, a cominciare della mattinata di domani. Qualche fenomeno di scarsa nuvolosità su Sicilia centro-orientale (zona verso la costa) e sull’isola di Ustica. Nel pomeriggio la lieve nuvolosità si sposterà sull’Abruzzo, nella zona interna quasi al confine con il Lazio, e sulla Puglia interna (nella zona centro-meridionale al confine con la Basilicata). Nelle ore serali le nubi si accentueranno: ancora sulla Sicilia centro orientale, su Puglia, sulla zona di confine tra Campania e Molise e sull’Abruzzo. Nelle ore successive fenomeni di nuvolosità scarsa si manterranno sulla costa centrale della Campania, sempre al confine tra Campania e Molise e sull’Abruzzo. Sereni i cieli sulle altre regioni.

Previsioni meteo 18 agosto: temperature, venti e mari

Le temperature massime aumenteranno su tutto il Paese e soprattutto sulla Sardegna occidentale. Saranno stabili su Liguria, zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia, Toscana, Lazio settentrionale, Sicilia ionica e Toscana. Le minime saliranno su Umbria, Molise, Campania, Sardegna, regioni centro-orientali del Nord e centrali del versante adriatico. I venti soffieranno da oriente sulla pianura Padano-veneta ma saranno deboli. Soffieranno con regime di brezza, sulle cose, nella parte centrale della giornata. In generale saranno deboli e variabili. Il Mare e il Canale di Sardegna e lo Ionio saranno da poco mossi a mossi. Durante la giornata lo Ionio tenderà a ridimensionare il suo moto ondoso. Gli altri mari saranno poco mossi.

Maria Mento