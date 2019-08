È morto Peter Fonda: l’attore di Easy Rider aveva 79 anni – VIDEO

Addio a Peter Fonda, l’icona di Easy Rider da tempo era malato di tumore ai polmoni

Peter Fonda è morto a Los Angeles all’età di 79 anni, da tempo era malato di tumore ai polmoni. Il noto e stimato attore è morto proprio a causa delle difficoltà respiratorie dovute al tumore.

Ad annunciare la triste notizia della sua morte ci ha pensato la sua famiglia. Questo è ciò che hanno detto: “E’ uno dei momenti più tristi delle nostra vita e non siamo in grado di trovare le parole adatte per descrivere il nostro dolore.”

E ancora: “Celebrate il suo indomabile spirito e il suo amore per la vita. In onore di Peter, per favore brindate alla libertà”.

L’attore ha conquistato molti successi nel corso della sua lunga carriera. Il ruolo che però lo ha reso maggiormente famoso è quello interpretato nel film Easy Rider, con Dennis Hopper e Jack Nicholson.

Sara Fonte