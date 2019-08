Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2019: l’Ariete potrebbe riportare a sé una persona, i Bilancia stanno rivedendo la loro vita

Sabato 17 agosto 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo weekend trova un Ariete molto più coinvolto, protetto da buone stelle, molto emotivo, molto spinto all’azione. Insomma, l’Ariete che ci piace. Se pensi che una persona debba tornare a te, nonostante tutto, se ti interessa potresti anche affrontare degli ostacoli importanti pur di riaverla. Chiedo solo All’Ariete di non impuntarsi inutilmente, perché sai nella tua vita è capitato spesso di perdere tempo accanto a persone che non meritavano tante attenzioni;

Toro. Finalmente inizia la ripresa. Le prime due settimane di agosto sono state di relax (spero), non di sacrificio. Magari non c’è stata quella vittoria che avresti voluto, però potrà arrivare perché sei tra i segni forti dell’immediato futuro. Capire che molte cose stanno per cambiare, e che proprio dal 20 di questo mese potremmo avere una grande forza in auto, non è difficile. Perché? Perché tutto in torno a te si sta muovendo, anche in maniera favorevole. Dunque se giochi un po’ troppo in difesa da troppo tempo cerca di evitare di ripararti perché è un periodo in cui invece devi esporti;

Gemelli. Se devi affrontare discorsi spinosi in famiglia, in amore, meglio farlo domani perché questa è una giornata un po’ sottotono. Ci sono delle piccole o grandi battaglie da affrontare. Nei rapporti con Pesci, Vergine e Sagittario ci vorrà molta pazienza, soprattutto dal 20 in poi. Devi rivedere tutta la situazione, anche a livello personale. Chi lavora in famiglia, oppure deve rendere conto della propria attività a qualcuno si troverà in una condizione un po’ critica. Una scelta da fare: forse tutto non si può fare e devi fare dei tagli;

Cancro. Un oroscopo, per il segno del Cancro, interessante ma che ancora non porta grandi sviluppi. La realtà è che tu stai facendo molte cose importanti. Ti stai comportando anche bene, però hai molti oppositori e sai perché dico oppositori: perché c’è quell’opposizione che ti infastidisce da tempo e che in qualche modo ti porta sempre un po’ di fatica. Hai diritto a vivere con più serenità e il 2020 sarà un anno molto importante, ma alcuni contatti andranno rivisti, ridimensionati, e forse anche il tuo ruolo in questi giorni potrà essere criticato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non bisogna darsi per vinti, lo dico al Leone, prima ancora di aver vinto una battaglia. E sì, perché a volte il Leone è un po’ troppo sicuro di sé, e questo atteggiamento- oltre a urtare la suscettibilità di altri che si sentono inferiori- potrebbe portare anche un piccolo disagio. Insomma, tu sai di valere, puoi fare tante cose, tra l’atro il Leone ultimamente ha anche vinto delle sfide, però cerca di avere un atteggiamento un pochino più strategico. Quindi non dire quello che devi fare, non mostrare immediatamente le tue carte. Cerca di stupire gli altri parlando poco e mostrando davvero quello che sai fare. Giornate favorevoli per tutto;

Vergine. La Vergine deve fare lo stretto indispensabile ma solo per quanto riguarda questa giornata perché qui abbiamo un oroscopo importantissimo in vista dei prossimi mesi. Però pare che ci sia un lieve fuori forma già da ieri. Poi da domenica si recupera. Resta una certa tensione nell’aria, forse perché alcuni rapporti vanno cambiati. Tu sei quello che aggiusta tutto, tu sei quello che cerca di organizzare la propria e altrui vita. Ma se vedi che ci sono delle persone che stanno un pochino approfittando troppo di questa tua benevolenza potresti anche arrabbiarti in queste ore. Non fare le re piccole;

Bilancia. Questo weekend invita alla prudenza la Bilancia, che sta attraversando una fase di grande revisione nella propria vita. C’è da ricostruire un lavoro, rimaneggiarlo. Anche chi non ha avuto un grave problema di lavoro, una chiusura, se fa le stesse cose da tempo capisce che non si possono fare più allo stesso modo. E tutto questo da una parte stimola ma dall’altra un po’ infastidisce perché poi la Bilancia è un segno che vorrebbe sempre viaggiare sul sicuro, quindi ogni volta che deve rimettere mano a un progetto da una parte è contenta, ma dall’altra è molto insicura e dice “Ma chi me lo fa fare, vorrei stare più tranquillo, più sereno”. Potresti renderti conto di aver dato più di quanto hai ricevuto in amore;

Scorpione. Lo Scorpione ha bisogno di coraggio. Un coraggio che arriverà con la seconda parte di agosto: ci siamo quasi. Molto interessanti i viaggi, le affermazioni diciamo così ottenute di recente, anche se devo dire che sei molto stanco ed è probabile che nelle ultime due settimane tu abbia messo molto alla prova il tuo fisico. Ma c’è un recupero. Sei dominato da un grande orgoglio che in amore potrebbe provocare qualche piccolo dubbio. Ecco, forse la prima parte di agosto potrebbe averti allontanato da qualcuno o magari sei proprio tu che ti sei preso un po’ di svago. Se prima hai cercato tanto una persona, adesso sono gli altri a dover cercare te. Fai il prezioso ma non perché tu sia arrogante o magari, semplicemente, vanitoso ma perché vuoi farla pagare a chi nel momento del bisogno non è stato al tuo fianco.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Che il Sagittario abbia bisogno di libertà, creatività, lo dico spesso, però in questo periodo ci sono delle tensioni che devono essere mitigate. Non sarà facile tra il 20 e il 31di agosto farlo perché si potrebbe discutere in famiglia oppure ci sono delle persone che cercheranno di bloccare la tua vitalità, di metterti davanti a un fatto compiuto, però con Giove che è ancora nel tuo segno zodiacale tu puoi vincere. Possono solo presentarsi delle piccole incomprensioni da valutare caso per caso. Raccomando molta attenzione per quanto riguarda l’esposizione del proprio fisico perché soprattutto dopo il 20 la stanchezza si farà sentire;

Capricorno. Che il Capricorno si spezzi e non si pieghi questa è cosa ben risaputa da tutti e quindi se ci sono stati dei problemi è molto probabile che siano gli altri a dover chiederti scusa. Ad ogni modo, adesso non è importante questo: qui bisogna mettersi in gioco per un grande autunno. Se hai un progetto che coltivi da tempo, se stai giorno dopo giorno cercando di portare avanti una tua idea, beh adesso è arrivato il momento migliore per metterti in gioco. Se non altro, come dicevo qualche giorno fa, non c’è più la staticità di prima, e questo è importante perché tu hai bisogno di inserirti in un nuovo discorso, di fare delle cose nuove anche in amore. Periodo creativo e prolifico quello dell’ultima parte di agosto;

Acquario. L’Acquario riesce a trovare energia, buona volontà. Attenzione alle questioni economiche. Marte, Venere e Mercurio in opposizione creano inevitabilmente qualche dubbio. Se devi spendere dei soldi, fallo, ma soprattutto se devi acquistare qualcosa di importante fatti consigliare bene e stai attento che non ci sia qualche problema di fondo. In amore si torna a essere più tranquilli ma ancora non c’è la grande passionalità che ci sarà a settembre. I nuovi incontri sono favoriti il mese prossimo;

Pesci. Anticipo che l’ultima parte di agosto sarà di grandi decisioni, scelte, e quindi anche di grandi discussioni. Goditi questo momento che alla fine sarà portatore di vantaggi perché già dal 23 di questo mese ci saranno da applicare delle nuove regole alla tua esistenza. Vantaggi che riguardano anche i sentimenti. Approvate le associazioni con Capricorno e Scorpione. Hai bisogno di riferimenti stabili nella tua vita che possono arrivare anche grazie a delle sensazioni speciali. Intuizioni di cui tu vai fiero. Sappiamo che sei un segno quadi veggente: non hai bisogno dell’oroscopo per capire da che parte andare e molte intuizioni saranno rivelatrici nel corso dei prossimi giorni.

